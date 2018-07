Anche il Brindisi Fc fa i suoi auguri al sindaco Rossi | ' Noi siamo con lei'

Processo agli ex manager Asl di Brindisi : assoluzione Anche in Appello - : Assolti anche in Appello, i cinque ex manager della Asl di Brindisi accusati di vari reati tra cui, alcune gare d'appalto 'truccate'. Si tratta di Rodolfo Rollo, 54enne di Cavallino , all'epoca dei ...

Pistola elettronica : via libera alla sperimentazione Anche a Brindisi : Brindisi - La città di Brindisi è fra le 11 selezionate dal ministero dell'interno per la sperimentazione del Taser. Il via libera è arrivato oggi , 5 luglio, , con la firma apposta dal ministro dell'...

Terremoto in Adriatico : paura in Puglia - tremano Anche a Brindisi e Lecce : paura pochi minuti fa in Adriatico: una forte scossa di Terremoto ha colpito l?Albania, precisamente alle 11:01 di stamattina. La scossa è stata di magnitudo 4.9 e s?è...

Brindisi - lo scrutatore è Anche candidato a sostegno dell’aspirante sindaco della Lega : allontanato dal seggio : candidato con il Movimento Nazionale per la Sovranità, ma anche scrutatore. E quindi allontanato dal seggio, appena se n’è accorto il presidente della sezione. È accaduto a Brindisi, dove Damiano Monaco, aspirante consigliere comunale con il partito di Gianni Alemanno, che sostiente il candidato della Lega, Massimo Ciullo, questa mattina ha preso posto al seggio per fare lo scrutatore. Nominato dai componenti della commissione elettorale o ...