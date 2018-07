Amy Schumer | «Ma io sono bellissima»

vanityfair

(Di giovedì 19 luglio 2018) Questa intervista è tratta dal numero 29 di Vanity Fair in edicola dal 18 al 25 luglio 2018 Quando ancora si esibiva come comica nei locali, una delle battute che faceva spesso era: «Se anche volessi, non potrei mai vivere a Los Angeles: lì le mie bracciaconsiderate gambe». Se c’è una cosa sulla quale Amyha sempre ironizzato è il suo aspetto. Pur non avendolo scritto lei (come era successo per il suo primo film importante, Un disastro di ragazza), è quindi perfettamente giusto che sia lei la protagonista di Come ti divento bella!, commedia che negli Stati Uniti ha totalizzato 48 milioni di incasso, uno dei più grandi successi comici dell’anno, e ha riaperto la discussione – peraltro mai chiusa – sul corpo delle donne e sugli assurdi standard di bellezza a cuisottoposte. LEGGI ANCHE«Come ti divento bella»: Emily Ratajkowski e Amyin anteprima Nel film Amy è ...