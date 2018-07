Ammessi i problemi Iliad con chiamate in entrata e roaming all’estero | le soluzioni di

optimaitalia

(Di giovedì 19 luglio 2018) Non ci sono più dubbi: iper leinsulla SIM sotto copertura 4G e pure nel caso diestero (in Europa e non solo) sono reali ma pure in via di risoluzione. Ad ammetterlo è stato Benedetto Levi nella sessione di domande e risposte con annessa macchina della verità che si è tenuta nel pomeriggio di ieri attraverso i canali social del quarto operatore italiano. Il giovanissimo AD non ha potuto che ammettere le anomalie ma pure confortare i suoi clienti, specificando che i bug sono sulla strada di una veloce risoluzione.Per chi volesse seguire l'intera intervista in differita, questa potrà essere visionata attraverso la pagina Facebook del vettore ma per ottimizzare i tempi, vi anticipiamo i punti salienti della sessione controllata dalla macchina della verità, in primis quelli che riguardano appunto idi ricezione delle...