Ambiente | Mattarella | “Possiamo e dobbiamo fare di più per il nostro pianeta”

(Di giovedì 19 luglio 2018) “Possiamo edi più per ilpianeta, facilitando la transizione verso energie pulite. Lo sforzo richiesto non va inteso come un sacrificio, nemmeno per un paese ricco di materie prime come l’Arzebaijan. Al contrario va inteso come un fattore di dinamismo industriale e di innovazione tecnologica“: lo ha dichiarato il presidente Sergio, parlando oggi a Baku, ultima tappa del suo viaggio nel Caucaso. L'articolo: “Possiamo edi più per ilpianeta” Meteo Web.