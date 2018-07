Ambiente | balneazione 2018 | punto non conforme a Briatico VV

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 luglio 2018) Le analisi relative al campionamento delle acque dieffettuate il 16 luglio scorso a(VV) in località Cocca (codice: IT018102003003) hanno evidenziato un “fuori limite” rispetto ai parametri previsti dalla normativa. Lo comunica oggi al Sindaco di, e contestualmente al Ministero della Salute ed alla Regione Calabria, il Servizio Acque del Dipartimento provinciale di Vibo Valentia dell’Arpacal. I valori riscontrati, infatti, si attestano a 560 per gli Enterococchi (limite 200) e di 320 per l’Escherichia coli (limite 500). Adesso tocca al Comune diagire: ordinanza del Sindaco per il divieto tempoeraneo alla, individuazione e rimozione delle cause che hanno determinato questa criticità. Intanto il Dipartimento di Vibo Valentia dell’Arpacal procederà, come di consueto, ai campionamenti ed analisi ...