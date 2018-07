Ambiente | acque reflue | la Commissione Europea apre la 4ª procedura d’infrazione nei

Ambiente : più controlli per tutela le acque dell’Arcipelago toscano : Potenziamento della sorveglianza e controllo a tutela dell’Ambiente marino e costiero del Parco nazionale dell’Arcipelago toscano. E’ l’obiettivo alla base della Convenzione sottoscritta dal direttore marittimo della Toscana, contrammiraglio Giuseppe Tarzia, e dal presidente dell’Ente parco nazionale dell’Arcipelago toscano Giampiero Sammuri. L’accordo impegnerà, per il periodo estivo, e fino al 31 ...

Ambiente - l’Arpa : “Le acque sotterranee del Fiuli non sono contaminate” : I monitoraggi effettuati sino ad ora dall’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente (Arpa) confermano che gran parte delle acque sotterranee del Friuli Venezia Giulia non sono contaminate e presentano uno stato chimico buono. Lo precisa Arpa in una nota, spiegando che il rinvenimento di sostanze organiche in tracce nelle acque non deve essere oggetto di preoccupazione e anzi, da un lato, dimostra che Arpa Fvg grazie ...

Un mare di droni : arrivano in Italia i robot marini e subacquei utilizzati per monitoraggio dell’Ambiente - archeologia e soccorso : droni per il controllo delle acque e per il monitoraggio delle strutture subacquee, sistemi robotici per l’esplorazione delle profondità marine e delle aree archeologiche sommerse e anche imbarcazioni senza equipaggio per il soccorso in mare o il trasporto di merci. Dopo il boom dei droni aerei, anche in Italia si moltiplicano i progetti di nuovi robot per impiego in mare e nei laghi, come pure nei bacini idrici e nei grandi fiumi. Un mercato in ...

Ambiente - Agenzia UE : Italia promossa sulle acque di superficie - male quelle sotterranee : In riferimento alla qualità ecologica delle acque di superficie l’Italia mostra ottimi risultati rispetto ad altre economie sviluppate dell’UE, ma lo status chimico di quelle sotterranee è inferiore alla media: lo ha rilevato il rapporto dell’Agenzia europea dell’Ambiente sullo stato delle acque 2018. In Italia il 41% dei bacini monitorati presenta uno status ecologico buono o elevato, contro il 39% della media ...

Ambiente - l’Arpac : “Eccellente l’89% delle acque campane” : L’89% delle acque campane adibite alla balneazione è classificato come “eccellente”. Lo fa sapere il commissario dell’Arpac (Agenzia regionale protezione ambientale della Campania) Stefano Sorvino. “La classificazione, come molti sanno – spiega Sorvino – è stata elaborata l’ultima volta a fine 2017, sulla base dei dati degli ultimi quattro anni di monitoraggio. Poi, a inizio aprile, Arpac ha ...

La difesa delle acque e dell'Ambiente priorità degli Amici del fiume a Ceva : IL Direttivo dell'ass. Amici del fiume ha deciso di chiamare a raccolta i soci, i simpatizzanti, i sindaci e tutti coloro che sono interessati a conoscere lo stato delle acque che scorrono nel nostro ...

Acque reflue - il Ministro dell’Ambiente : avviati 124 interventi : Le multe comminate oggi dalla Corte di Giustizia europea all’Italia sul trattamento delle Acque reflue sono “più che dimezzate rispetto all’orientamento di 6 anni fa”, a testimonianza “che da parte del Governo Italiano si e’ lavorato (e si continua a lavorare) per superare le inadempienze di fronte all’Europa e, soprattutto, per migliorare significativamente i servizi di depurazione delle Acque ove sono ...

Ambiente - acque reflue : la Corte di giustizia Ue condanna l’Italia a una maxi multa : condanna per l’Italia da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea per aver tardato ad attuare il diritto dell’Unione in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. L’Italia deve versare una somma forfettaria di 25 milioni di euro e una penalità di oltre 30 milioni per ciascun semestre di ritardo. La Corte aveva già constatato una prima volta in una sentenza del 2012 l’inadempimento dell’Italia, che alla ...

Ambiente - Isole Eolie : una spedizione alla scoperta della vita marina in acque profonde : Nelle Isole Eolie si svolgerà una spedizione dell’organizzazione Oceana con lo scopo di raccogliere dati sulla fauna selvatica, spesso trascurati a causa delle difficoltà tecnologiche associate alla ricerca in acque profonde: la ricerca marina, della durata di un mese, contribuirà all’esistente progetto delle Isole Eolie in corso di realizzazione da parte della Blue Marine Foundation (BLUE) in collaborazione con il Fondo di ...

LegAmbiente sul rapporto Ispra "Pesticidi nelle acque" : situazione preoccupante : Purtroppo la stessa Politica agricola comunitaria da questo punto di vista non sembra accompagnare questo necessario cambiamento di rotta, vista la prevista riduzione dei fondi del 26% destinati allo ...

Ambiente : “In Pianura Padana maggiori sforamenti di pesticidi nelle acque” : La maggior presenza di pesticidi nelle acque si riscontra nella Pianura padano-veneta, dove le indagini sono generalmente più approfondite (in termini di numerosità dei campioni e di sostanze ricercate); nelle regioni del nord, infatti, si concentra più del 50% dei punti di monitoraggio della rete nazionale. Nel resto del paese la situazione resta ancora abbastanza disomogenea: non sono pervenute informazioni dalla Calabria, e in altre Regioni ...