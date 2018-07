Amadeus svela cosa pensa di Gabriele Corsi a Reazione a catena

lanostratv

(Di giovedì 19 luglio 2018)con? Dopo aver condotto dal 2014 al 2017, il gioco a premi dell’estate del primo canale della Tv di Stato,ha rivelato di non seguirla più. Intervistato da LiberoQuotidiano, il noto conduttore non ha commentato la conduzione dinon perchè abbia qualcontro ma perchè non ama continuare a guardare programmi condotti un tempo da lui: “Non ho visto la nuova edizione per non essere portato a giudicare. Quando lascio un programma non me ne occupo più: è come quando lasci una fidanzata, poi non vai a vedere se esce con un altro”. Un paragone non tanto azzeccato ma il succo della risposta è molto chiaro. Reduce del grande successo della prima edizione di Ora o mai più, con una media del 21,60% di share e 3.767.000 telespettatori,ha annunciato che il format dedicato ai ...