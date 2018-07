romadailynews

: #Ama: avviata raccolta differenziata ‘porta a porta’ Centro Giano: Roma – “Ama, in… - romadailynews : #Ama: avviata raccolta differenziata ‘porta a porta’ Centro Giano: Roma – “Ama, in… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Roma – “Ama, in attuazione del programma relativo al nuovo modello di, ha avviato da lunedi’ 16 luglio, la nuovatecnologica ‘porta a porta’ per i circa 10.000 abitanti delnel X municipio. Con la nuova area raggiunta, che segue quelle di Axa (X Municipio) e Fontana Candida (VI Municipio), salgono a oltre 30mila i romani coinvolti nel nuovo sistema, elaborato da Roma Capitale, Ama e Conai”. Lo comunica in una nota Ama. “Come previsto dal nuovo piano, saranno 3 i giorni nei quali i cittadini dovranno esporre contemporaneamente due tipologie di rifiuto: sempre la frazione organica e, a seconda del giorno, anche la frazione ‘secca’ prevista da calendario (carta; plastica/metallo; rifiuto residuo indifferenziato). I giorni in cui gli abitanti deldovranno esporre i contenitori ...