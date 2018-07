All' osservatorio del Gran Sasso per vedere le stelle

Eclissi totale di Sole nel 2019 : un evento All’Osservatorio dell’ESO di La Silla in Cile : Un annuncio veramente inusuale. Un evento di portata unica. Se siete curiosi, appassionati, non mancate di acquistare il vostro biglietto per l’Eclissi del secolo! Il 2 luglio 2019 uno dei fenomeni naturali più impressionanti sarà visibile dall’Osservatorio di La Silla dell’ESO in Cile – un’Eclissi solare totale! Questi eventi sono molto rari – il prossimo visibile da La Silla sarà tra 212 anni – e ...