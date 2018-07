Allarme bomba e tentato furto al bancomat | evacuato un palazzo - Foto

Roma : falso Allarme bomba a centro commerciale Porta di Roma : Roma – falso allarme bomba nel centro commerciale Porta di Roma, nella zona di Bufalotta. A segnalare la presenza di un ordigno nascosto tra le auto di uno dei parcheggi interrati e’ stata una chiamata anonima al 112, fatta da un uomo con accento italiano. Immediata l’attivazione dei Carabinieri, che sono intervenuti sul posto con gli uomini della Compagnia di Montesacro insieme agli artificieri e alle unita’ cinofile. ...

Roma - falso Allarme bomba sotto il Campidoglio : strada riaperta : Rientrato l'allarme bomba in Campidoglio. Via Petroselli è stata chiusa al traffico per un pacco sospetto. Sul posto gli artificeri. Caos traffico. A far scattare l'allarme una valigia abbandonata in ...

Roma - Allarme bomba sotto il Campidoglio : strada chiusa al traffico : allarme bomba in Campidoglio. Via Petroselli è stata chiusa al traffico per un pacco sospetto. Sul posto gli artificeri. Caos traffico. A far scattare l'allarme una valigia abbandonata in strada ...

Paura a Pozzuoli - Allarme bomba per un trolley : Pozzuoli. Psicosi terrorismo in via Campana, a Pozzuoli, dove un trolley ha mandato in tilt per circa un'ora e mezza il traffico tra Pozzuoli alta e l'hinterland flegreo. La valigia, lasciata ai bordi ...

Trolley fa scattare Allarme bomba chiusa al traffico via Campana : Un Trolley di medie dimensioni abbandonato nei pressi di via Campana, uscita della tangenziale Est Ovest di Napoli ha mandato in tilt per circa un'ora e mezza il traffico tra Pozzuoli alta e l'...

Mondiali Russia 2018 - Allarme bomba a Rostov : “psicosi attentato” : Mondiali Russia 2018, il Topos Congress-Hotel è stato evacuato a causa di un allarme bomba che ha scosso la città di Rostov Mondiali Russia 2018, un hotel di Rostov è stato evacuato a causa di un allarme bomba. Si tratta di una delle città che ospita la competizione iridata, città che nella notte è stata scossa dalla notizia di una presunta bomba al Topos Congress-Hotel. L’allerta terrorismo è altissima dopo le minacce giunte ...

Mondiali - Allarme bomba a Rostov : rischio terrorismo - hotel evacuato : Mondiali– allarme bomba in un hotel di Rostov, città della Russia che ospita i Mondiali di calcio. L’albergo è stato evacuato secondo quanto riportano i media locali. Si tratta del Topos Congress-hotel. Polizia e ambulanze hanno circondato l’hotel Topos dove non alloggia alcuna squadra di calcio impegnata nei Mondiali. L'articolo Mondiali, allarme bomba a Rostov: rischio terrorismo, hotel evacuato sembra essere il primo su ...

Mondiali - Allarme bomba a Rostov : rischio terrorismo - hote evacuato : Mondiali– allarme bomba in un hotel di Rostov, città della Russia che ospita i Mondiali di calcio. L’albergo è stato evacuato secondo quanto riportano i media locali. Si tratta del Topos Congress-hotel. Polizia e ambulanze hanno circondato l’hotel Topos dove non alloggia alcuna squadra di calcio impegnata nei Mondiali. L'articolo Mondiali, allarme bomba a Rostov: rischio terrorismo, hote evacuato sembra essere il primo su ...

Russia - Allarme bomba : evacuato hotel : 0.23 allarme bomba al Topos Congress-hotel, a Rostov, città della Russia che ospita i mondiali di calcio. L'albergo è stato evacuato secondo quanto riportano i media locali.

Londra - Allarme bomba a stazione Charing Cross : arrestato un uomo : Roma, 22 giu. , askanews, Un uomo è stato arrestato a Londra dalla polizia nella stazione ferroviaria di Charing Cross in seguito ad un allarme bomba. Lo ha riferito il canale radio LBC. Stamane la ...

Londra - Allarme bomba : evacuata stazione di Charing Cross/ Ultime notizie - nessun ferito : arrestato un uomo : Londra, allarme bomba: evacuata stazione di Charing Cross. Ultime notizie: un uomo ha affermato di avere con sè un ordigno, è stato arrestato. nessun ferito(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 09:53:00 GMT)

Allarme a Londra - uomo sui binari della metro di Charing Cross : «Ho una bomba» : Paura per un Allarme bomba questa mattina alla stazione della metropolitana Charing Cross di Londra, evacuata dopo che un uomo si è piazzato sui binari affermando di avere un ordigno...

Allarme bomba a Londra : evacuata stazione Charing Cross - un arresto : Allarme bomba a Londra: evacuata stazione Charing Cross, un arresto Allarme bomba a Londra: evacuata stazione Charing Cross, un arresto Continua a leggere L'articolo Allarme bomba a Londra: evacuata stazione Charing Cross, un arresto proviene da NewsGo.

Volo Roma-Chicago - paura ad alta quota : Allarme bomba e volo dirottato : volo Roma-Chicago. paura sul volo numero 971 della United Airlines: il Boeing 767-300 decollato ieri mattina da Roma Fiumicino e diretto a Chicago è stato dirottato verso l'aeroporto di Shannon, in ...