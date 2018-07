Alitalia deve restare italiana | lo dice anche Salvini

Danilo Toninelli - Alitalia : 'Deve restare italiana al 51 per cento' : Altri soldi pubblici finiranno ad Alitalia ? Secondo il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, Danilo Toninelli , la compagnia aerea deve restare 'italiana', 'è importante' che lo sia. In una ...

Alitalia - Toninelli : 'La salveremo. Deve restare il 51% italiano' : D'accordo anche Luigi Di Maio: 'Voglio futuro a questa azienda' e poi ha aggiunto 'Stiamo individuando i responsabili della situazione attuale' - "L'italianità è un punto fondamentale nel futuro" di ...

L’Alitalia di stato non deve decollare : L’ intervista a Repubblica del neo ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, ha fatto suonare un campanello d’allarme su Alitalia. Toninelli del Movimento 5 stelle ha adombrato la possibilità di sostituire i tre commissari straordinari (Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano P

Alitalia : dimezza perdite ma per Gubitosi governo deve fare presto/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Facendo poi un passo indietro, nel periodo maggio (mese di inizio dell’amministrazione) – dicembre, i ricavi hanno tenuto – nonostante le forti turbolenze – a 2,102 miliardi di euro rispetto a 2,106 miliardi dello stesso periodo del 2016. Nello stesso periodo, l’ebitda è stato negativo per 24 milioni, in calo rispetto a -190 milioni del maggio-dicembre 2016.Nel primo trimestre, hanno riferito i ...

Alitalia : dimezza perdite ma per Gubitosi governo deve fare presto/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Insomma, Alitalia ha invertito la rotta e sembra navigare ora in cieli più tranquilli. L’impegno dei commissari, in un anno di amministrazione straordinaria, è stato quello di riprendere il timone della gestione dell’azienda, agendo sulle diverse leve, dalla stabilizzazione dei ricavi al controllo dei costi, passando per il rafforzamento dei rapporti commerciali. Prioritario, ha spiegato Gubitosi, è stato ...

Alitalia : dimezza perdite ma per Gubitosi governo deve fare presto/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – Una percentuale, questa, che Aeroporti di Roma ha successivamente rettificato. “Il peso del vettore Alitalia in termini di ricavi aeronautici su Adr si è ridotto fortemente negli ultimi anni e oggi pesa solo per il 29%”, ha puntualizzato ricordando che nel primo trimestre 2018 il traffico passeggeri è cresciuto del +2,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con il traffico internazionale che ...

Alitalia : dimezza perdite ma per Gubitosi governo deve fare presto/Adnkronos : Roma, 17 mag. (Adnkronos) – Alitalia “va meglio ma non ancora bene”. Nel primo trimestre dell’anno, si riducono le perdite operative e aumentano i ricavi; a fine aprile la cassa conta 769 milioni di euro, esclusi i 145 milioni di depositi. Ma “qualunque cosa voglia fare il nuovo governo, deve fare presto, perché nel tempo il carburante si consuma”. E’ un monito forte quello che arriva dal commissario ...