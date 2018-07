Alisson è il nuovo portiere del Liverpool

Real Madrid - si complica la pista Alisson : ecco il nome in pole per il nuovo portiere : Real Madrid a caccia di un portiere per la prossima stagione: se la strada che porta al n.1 della Roma Alisson dovesse dimostrarsi impraticabile, i ‘blancos’ sono pronti a puntare sull’estremo difensore del Chelsea, Thibaut Courtois. Sono le voci di mercato che arrivano dalla Spagna: secondo radio ‘Cadena Ser’ i campioni d’Europa stanno valutando attentamente questa opzione se i giallorossi non abbasseranno le ...