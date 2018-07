Alimenti : Consulcesi - blockchain salverà Made in Italy a tavola (2) : (AdnKronos) – “Pensiamo, ad esempio, a chi soffre di celiachia ‘ sottolinea Andrea Tortorella ‘ grazie alla blockchain è possibile sapere se un prodotto in apparenza innocuo è stato trasportato insieme ad altri prodotti a base di farine tradizionali; stesso discorso vale per il settore biologico, del chilometro zero, delle certificazioni DOP: sarà tutto verificabile, valorizzando le imprese virtuose e i loro prodotti, ...