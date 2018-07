Alessio Bernabei Video | il nuovi singolo “Ti ricordi di me?” Wind Summer Festival 2018

Alessio Bernabei verso Sanremo 2019? 10 buoni motivi per NON andarci : Alessio Bernabei verso Sanremo 2019? Più che di una possibilità per rilanciarsi si tratta, alla data odierna, di un serio pericolo che rischierebbe di affossarlo definitivamente più che di risollevarlo. L'incubo, che ci auguriamo di non dover rivivere per la quarta volta in 5 anni, parte da DavideMaggio.it che ha intervistato Bernabei in occasione del Wind Summer Festival di Roma. Alla domanda sulla possibilità di partecipare al prossimo ...

Alessio Bernabei a DM : «Racconto il mio passato con il sorriso - senza rimpiangere nulla» : Alessio Bernabei Per fare un passo avanti, Alessio Bernabei ricorda il passato. Nel nuovo singolo, Ti ricordi di me?, il cantante di Tarquinia fa riferimento alla sua passata esperienza con i Dear Jack sperimentando, però, un genere musicale finora da lui inesplorato. DavideMaggio.it ha incontrato Alessio Bernabei nel dietro le quinte del Wind Summer Festival, che lo vedrà protagonista il prossimo 19 luglio. Sei tornato con un singolo ...

Ti ricordi di me? Alessio Bernabei e il "caro Jack" - storia di un sogno in corso di realizzazione : Non ha perso solo il Natale che avrebbe voluto portare ma anche se stesso, colpito da quel mondo in cui avrebbe voluto vivere serenamente facendo del bene agli abitanti e realizzando i propri sogni. ...

Ti ricordi di me? Alessio Bernabei e il “caro Jack” - storia di un sogno in corso di realizzazione : C’era un cartellone in Piazza del Popolo a Roma con scritto “Rimarrai per sempre il caro Jack”. Citava il nuovo singolo di Alessio Bernabei, Ti ricordi di me?. Per Alessio Bernabei Jack è un idolo, lo è sin da quando era bambino. Jack è un tatuaggio sul suo polso, Jack è un nome che ha radici nel passato ed è costantemente presente. Jack è anche l’inizio di un sogno, che continua ancora adesso. Jack ora prova a spiegare che cambiare rotta ...

Alessio Bernabei - è uscito il videoclip del nuovo singolo “Ti ricordi di me?” : Take a look! The post Alessio Bernabei, è uscito il videoclip del nuovo singolo “Ti ricordi di me?” appeared first on News Mtv Italia.

Audio e testo Ti Ricordi Di Me di Alessio Bernabei - un’evoluzione musicale tra il “caro Jack” e il nuovo album : Ti Ricordi Di Me? è il nuovo singolo di Alessio Bernabei, in radio e in digital download da oggi, venerdì 15 giugno. Il brano segna il ritorno in musica di Alessio Bernabei a un anno dal singolo precedente, Non è Il SudAmerica, pubblicato a ridosso dell'estate 2017. Ti Ricordi Di Me? è firmato dallo stesso Alessio Bernabei con Danti dei Two Fingerz e Alessandro Gemelli, questi ultimi anche alla produzione artistica. Via il ciuffo per ...

Alessio Bernabei ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Ti ricordi di me?” : Bentornato <3 The post Alessio Bernabei ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Ti ricordi di me?” appeared first on News Mtv Italia.