Alessandro Borghese e 4 Ristoranti in Sardegna tra polemiche e risposte social

optimaitalia

: RT @palvizumab: Ma vi ricordate di Alessandro Borghese quando conduceva 'Cortesie per gli ospiti'? - LarryisthewayC : RT @palvizumab: Ma vi ricordate di Alessandro Borghese quando conduceva 'Cortesie per gli ospiti'? - blackwaterIiIy : RT @palvizumab: Ma vi ricordate di Alessandro Borghese quando conduceva 'Cortesie per gli ospiti'? - OptiMagazine : #Ale4ristoranti in Sardegna tra polemiche e risposte social: anticipazioni 19 luglio -

(Di giovedì 19 luglio 2018)e 4tornano in onda oggi, 19 luglio, alla ricerca del miglior locale del Sud dellama lo chef ha avuto per le mani un'altra gatta da pelare. Il figlio di Barbara Bouchet e il suo programma Sky nei giorni scorsi sono finiti sotto accusa da parte del proprietario de La Gourmetteria di Padova, il locale arrivato ultimo nella scorsa puntata.Proprio quest'ultimo ha annunciato una denuncia ai danni del programma per via di quello che è successo e non solo per l'ultimo posto che è toccato al locale ma per il modo in cui lo stesso è stato bistrattato da& C. A detta del proprietario de La Gourmetteria sembra che lui e il suo avvocato siano riusciti a far tagliare alcune scene prima della messa in onda ma la situazione non è migliorata tanto che si è deciso di denunciare il programma.Alleha risposto con ...