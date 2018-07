Al Qaeda alle spose jihadiste | Crescete i nostri futuri guerrieri

WWE nel mirino di Al Qaeda dopo The Greatest Royal Rumble : duro comunicato dei terroristi contro la sexy… Carmella [GALLERY] : Il gruppo terroristico di Al Qaeda ha rilasciato un duro comunicato contro la WWE dopo l’evento The Greatest Royal Rumble avvenuto nelle scorse settimane in Arabia Saudita Oltre un mese dopo The Greatest Royal Rumble, lo storico PPV andato in onda a Jeddah, Arabia Saudita, la WWE è finita nel mirino di Al Qaeda. Come si legge sul giornale britannico ‘Independent’ infatti, il gruppo terroristico avrebbe emesso un duro comunicato contro il ...