Al Psg Neymar non è più incedibile

Neymar incedibile per il Psg? Forse non più… : Neymar continua a far discutere in chiave calciomercato, il Psg a fronte di una pazza offerta potrebbe pensare di cedere il proprio campione Neymar non è incedibile. E’ l’indiscrezione di mercato in arrivo dalla Spagna, secondo ‘Onda Cero’ è questa la linea del Paris Saint Germain sul giocatore brasiliano, una indiscrezione che se confermata potrebbe aprire uno spiraglio per l’approdo dell’attaccante ex ...

Psg - Neymar non più incedibile : Real sempre più vicino : Il Psg ritiene Neymar non più incedibile: è quanto riporta l’emittente radiofonica spagnola Onda Cero citando una fonte della federcalcio del Qatar. La notizia è stata poi ripresa dal sito del quotidiano As. Le stesse fonti hanno precisato che il club francese ha chiuso la porta ad una possibile cessione di Mbappè e che proseguono i colloqui per un’eventuale trasferimento di Neymar al Real Madrid. In ogni modo, il Psg lascerà ...

Neymar - il Real Madrid smentisce : "Niente contatti - parleremmo prima con il Psg" : Neymar, 26 anni, stella del Brasile e del Psg. Afp Il Real Madrid ha smentito le voci arrivate dal Brasile su un presunto contatto con Neymar per sondarne la disponibilità a tornare in Spagna. Con una ...

Dalla Spagna : 'Il Real vuole Neymar ma il Psg è pronto a offirgli quasi 50 milioni all'anno' : Sempre che domenica non si laurei campione del mondo con la Francia. Dietro le quinte - Neymar diventa un'opera d'arte Ultime notizie calciomercato Corsport TV

Real - primi contatti con Neymar. Ma il Psg gli fa un regalo per trattenerlo : Perso Cristiano Ronaldo, il Real Madrid esce allo scoperto con la mossa che tutti stavano attendendo: stando a quanto riferisce "Globesporte", Florentino Perez avrebbe scelto Neymar come sostituto di ...

Real Madrid - è Neymar il dopo Cristiano Ronaldo : la strategia di Nike per convincere il Psg e spodestare Adidas : dopo la cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus, il Real Madrid punta forte su Neymar: trattativa complicata, il PSG fa muro, ma l’aiuto di Nike potrebbe sbloccare l’operazione dopo aver ceduto Cristiano Ronaldo alla Juventus, il Real Madrid deve rimpiazzare non soltanto il giocatore più forte del mondo, ma anche il suo leader tecnico e carismatico. Per farlo ha bisogno di un giocatore con uno status simile, non basta un ...

Psg - è il giorno di Buffon : l’ex Juventus si presenta così - da Neymar alla Champions League : Giornata di presentazione per il nuovo portiere del Psg Gigi Buffon, l’ex estremo difensore bianconero ha importanti obiettivi in vista dell’inizio della nuova stagione, ecco le dichiarazioni in conferenza stampa: “Grazie agli investimenti del PSG sta diventando un campionato molto seguito e molto interessante. Inoltre ci sono squadre di grande tradizione come Bordeaux, Marsiglia, Saint-Etienne. Sarà bello giocare in ...

Buffon-Psg - presentazione in grande stile : show… alla Neymar : Buffon-Psg, si avvicina il grande evento della presentazione dell’ex portiere della Juventus, il numero uno adesso pronto a vincere anche in Francia con l’intenzione di tentare l’assalto alla Champions League. Un contratto di un anno, con opzione per quello successivo, è pronto per il 40enne di Carrara, che guadagnerà 4 milioni netti a stagione, Parigi si sta preparando all’arrivo del campione azzurro. L’arrivo di Buffon ...

Buffon al Psg - Parco dei Principi e Tour Eiffel ‘addobbati’ a festa : Parigi è pronta ad accogliere Gigi in stile… Neymar! : Gigi Buffon al Psg, a Parigi è tutto pronto per accogliere in pompa magna il portiere italiano per tanti anni protagonista alla Juventus Per un campione che potrebbe arrivare alla Juventus, ce n’è un altro che firma con un’altra squadra. L’ufficialità di Gigi Buffon al Psg potrebbe essere effettiva infatti nei prossimi giorni e potrebbe segnare una svolta storica nella carriera del portiere dopo i suoi anni in bianconero. ...

Mondiali 2018 Russia - da Mbappé a Neymar : agli ottavi è stato un dominio del Psg : L'esterno di Rosario è stato il migliore dei suoi e aveva temporaneamente regalato il pari a fine primo tempo grazie a una rete destinata a finire nella top 5 di questo Campionato del Mondo . Un ...

Russia 2018 - è un Mondiale “dominato” dal Psg : non solo Neymar e Mbappè - parigini protagonisti assoluti : E’ il Mondiale del Psg, i calciatori del club parigino guidato nella prossima stagione da Tuchel, stanno dominando a Russia 2018 E’ stato etichettato come il Mondiale del flop dei “grandi”. Da Messi a Cristiano Ronaldo, sino a Germania e Spagna, sono tante di certo le delusioni di Russia 2018. C’è chi però non sta deludendo affatto, si tratta dei calciatori del Psg, veri e propri mattatori della competizione. ...

Calciomercato : Ronaldo incontra lo sceicco del Psg - pronto a dire “sì”. Tridente da sogno con Neymar e Cavani : Calciomercato PSG- Nasser Al-Khelaïfi, il potente e ricchissimo proprietario dei parigini, avrebbe incontrato, dopo Portogallo-Spagna, Cristiano Ronaldo. Nel corso del colloquio, in cui lo sceicco avrebbe spiegato il progetto per portarlo a Parigi, CR7, lusingato, avrebbe detto “si” al trasferimento. Al-Khelaïfi è pronto a sborsare 250 milioni di euro al Real Madris per portare in Francia il portoghese e formare un Tridente da sogno ...

Calciomercato Psg - l'ammissione di Neymar : 'Non avrei pagato così tanto per il mio cartellino' : ... "Ora finalmente abbiamo l'opportunità per cancellare l'ultima Coppa del mondo - ha proseguito a Spox.com -. Speriamo di incontrare di nuovo la Germania per la rivincita. Penso che se avessi giocato ...

Neymar Jr’s Five : SombreroSport.it e Futsal Florentia incontreranno la stella del Psg [VIDEO] : Neymar Jr’s Five: il sogno di incontrare Neymar è ora realtà, trionfano SombreroSport.it e Futsal Florentia. Il dream team femminile di Regina Baresi protagonista a Milano Il sogno brasiliano è realtà. Si è disputata sabato a Milano, più precisamente all’Anfiteatro Martesana, la Finale Nazionale del Neymar Jr’s Five, il torneo di calcio a 5, organizzato da Red Bull, e giunto alla sua terza edizione. È stata una giornata di grande calcio e sano ...