Al lavoro sei tesissima? Secondo la scienza renderai di più

Più liti e turn over fra precari : le sei «trappole» per il lavoro : Per rinnovare, o prorogare, un contratto a termine in corso, o se si vuole stipulare un nuovo rapporto a tempo di durata superiore ai 12 mesi, un’impresa, d’ora in avanti, sarà tenuta a indicare la causale. Risultato? Che si riportano le aziende dentro un sentiero normativo molto stretto, con il rischio di nuovi contenziosi...

'Sei del Senegal - niente casa in affitto' : 22 anni - un lavoro a tempo indeterminato e non trova un tetto. Il racconto del datore di lavoro : Amir nome di fantasia viene dal Senegal. Ad Arezzo è arrivato dopo aver attraversato il mare con un barcone, essere approdato nelle coste italiane e poi essere stato destinato dal sistema di ...

A Crotone il record delle disoccupate : “Se a 35 anni non hai un lavoro sei finita” : Se cresci a Crotone sai già di avere il destino segnato: per trovare un lavoro dovrai fare i salti mortali o andare via. Se cresci a Crotone e sei donna, anche i salti mortali potrebbero essere inutili: è la città con il più basso tasso di occupazione femminile giovanile d’Italia. Se una giovane donna trova un lavoro ufficiale, altre nove restano a...

MotoGp – Valentino - sei eterno! Rossi in pole position al Mugello : capolavoro davanti al pubblico italiano : Valentino Rossi da favola al Mugello: la pole position del Gp d’Italia è del Dottore Con Pirro nel cuore, i piloti della MotoGp sono tornati in pista oggi, al Mugello, per le qualifiche del Gp d’Italia. Una sfida appassionante, con un finale da favola con tempi impressionanti. Iannone, Rossi, Marquez, Lorenzo, Dovizioso: tutti i big hanno regalato un finale di Q2 da cardiopalma. davanti al pubblico italiano è Valentino Rossi il ...

Alternanza scuola-lavoro : sei liceali scoprono sorgente variabile di raggi X : Alternanza scuola-lavoro: sei liceali scoprono sorgente variabile di raggi X – Quando l’Alternanza scuola-lavoro funziona e porta a risultati di livello internazionale E’ il caso di sei studentesse e studenti del Liceo Scientifico G.B. Grassi di Saronno, Razvan Patrolea, Lorenzo Apollonio, Elena Pecchini, Cinzia Torrente, Bartolomeo Bottazzi-Baldi e Martino Giobbio, che hanno partecipato a un percorso di Alternanza scuola-lavoro presso ...

Il lavoro arriva - ma solo se sei capace di ‘fare mercato’ : Guardando lo schema proposto, cominciamo col porci la prima domanda: ma se è vero (come verissimo è) che il ‘profitto forte’ sta nelle attività del gruppo B, dove peraltro avevamo una presenza molto forte e profittevole, come ha potuto succedere che abbiamo perso la posizione? Ma è questo è il settore merceologico nel quale è possibile esprimere la nostra fantasia, il nostro estro, la nostra verve, così decantati da decenni a destra e a manca? E ...