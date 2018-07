Air Missions | HIND arriva su PS4 il 25 Settembre

gamerbrain

(Di giovedì 19 luglio 2018) Il gioco di simulazione di scontri aerei Airè decollato e sta perre su PlayStation 4. Il 25, SOEDESCO pubblicherà la versione fisica del gioco per PS4. La versione digitale verrà rilasciata contemporaneamente. Airdisponibile daDomina i cieliAirè il primo simulatore di scontri aerei in elicottero disponibile per console. Il gioco si svolge a bordo dell’elicottero d’attaccoMi-24, noto anche come “carro armato volante”. In Airi giocatori potranno mettersi al comando di questo titano della guerra. In un’anteprima Keengamerha descritto Aircome “Un fantastico mix tra un arcade in stile FPS e un simulatore militare di alto livello”. L’attuale ...