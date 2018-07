Aids | allarme Onu | Hiv aumenta in 50 Paesi | progressi “a rallentatore”

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 luglio 2018)Hiv nel mondo: la lotta alla malattia rallenta e gli obiettivi fissati al 2020 appaiono sempre più lontani. Lo denuncia l’Un, il programma dell’Onu sull’Hiv/nel rapporto intitolato “Un lungo cammino resta da percorrere“, presentato oggi a Parigi, dal quale emerge un dato preoccupante: le nuove infezioni da Hivno in circa 50. E questo nonostante il numero dei morti, grazie alle terapie, abbia toccato il livello basso mai raggiunto in questo secolo (con 940mila decessi). Ma – si legge nel Report- il calo non è abbastanza veloce per raggiungere l’obiettivo 2020 di scendere sotto il mezzo milione all’anno. E ancora: in un solo anno 2,3 milioni di persone hanno avuto accesso alle cure, dato record anche in questo caso, portando a 21,7 mln i pazienti in trattamento e quasi il 60% dei 36,9 milioni di persone affette ...