Agente ferita - il caso nelle mani di una testimone : potrebbe aver visto chi ha sparato a Sissy : Mentre la Procura si appresta ad archiviare un caso attr aver sato da molteplici ombre, gli avvocati della famiglia di Sissy Trovato Mazza cercano una testimone chiave. Si tratta della donna ripresa dalle telecamere dell'ospedale civile di Venezia pochi istanti prima che l' Agente Sissy venisse trovata in un lago di sangue. Cosa ha visto la misteriosa donna in verde?Continua a leggere

Agente ferita - la famiglia fa appello a Salvini : “Invochiamo l’aiuto dello Stato - venga al capezzale di Sissy” : Agente ferita, la famiglia fa appello a Salvini: “Invochiamo l’aiuto dello Stato, venga al capezzale di Sissy” ‘Perché Sissy è stata sospesa dal servizio senza stipendio se è stata ferita in servizio? Perché la Procura non ha svolto alcuni fondamentali accertamenti sul suo ferimento? Perché lo Stato non ci assiste, neanche moralmente?’ Questi i dolorosi […] L'articolo Agente ferita, la famiglia fa appello a Salvini: “Invochiamo ...