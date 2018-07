Agenda rossa | 3° uomo | 007 | togheTutti i misteri su via D' Amelio

Cos’è l’Agenda rossa di Paolo Borsellino : Cos’è l’agenda rossa di Paolo Borsellino Il diario del giudice ucciso in via d'Amelio non è mai stato ritrovato. Se non fosse andato perso, secondo quanto detto dal figlio Manfredi, "le indagini sulla sua morte avrebbero certamente preso un'altra direzione" Parole chiave: ...