Addio Tour de France | Nibali costretto al ritiro | i risultati degli esami strumentali

Concerti degli Slayer in Italia - al Forum di Assago per il tour d’Addio : biglietti in prevendita : I Concerti degli Slayer in Italia sono finalmente ufficiali. La band di Tom Araya e Kerry King ha scelto il Mediolanum Forum di Assago per l'addio ai fan Italiani in programma per il 20 di novembre presso il palasport alle porte di Milano. L'annuncio dell'addio è arrivato lo scorso gennaio, dopo 37 anni di carriera. Il tour per l'addio alle scene ha un nome speciale, che il gruppo ha individuato in The End is near. Ad accompagnarli nel loro ...