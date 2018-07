Acquisto per M&T Bank

Acquisto per Leoni : Chiusura del 18 luglio Vigoroso rialzo per il produttore di cavi , tra i titoli dell'indice MDAX , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,08%. Operatività ...

Perotti : 'CR7 Acquisto sorprendente. Scorsa stagione troppo distanti dal Napoli - non deve più succedere' : Farà bene al calcio italiano perché ora molti guarderanno il nostro campionato' Fonte: Sky Sport Comments comments

Safe Bag conclude accordo vincolante per Acquisto Care 4 Bag : Teleborsa, - Safe Bag ha raggiunto un accordo vincolante per l'acquisto del 60% della Società Care4Bag, principale operatore greco nell'ambito del servizio di protezione bagagli. L'intesa è stata ...

Safe Bag; accordo vincolante per l'Acquisto della greca Care 4 Bag : Rosso di un punto percentuale per il titolo Safe Bag, -1,03% a 4,78 euro, che poco fa ha annunciato di aver concluso con gli azionisti di riferimento, Kostas Darivakis, Sotiris Anyfantis e Athanassios ...

Segnali d'Acquisto per Credit Agricole : Chiusura del 16 luglio Punta con decisione al rialzo la performance della banca francese , tra i titoli dell'indice CAC40 , con una variazione percentuale dello 0,39%. Operatività odierna: Sotto il ...

Invito all'Acquisto per Technogym : Chiusura del 16 luglio Bene il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , tra i componenti del FTSE Italia All-Share , con un rialzo dell'1,47%. Operatività odierna: Il quadro ...

Fca - anche a Pomigliano sciopero per Acquisto Ronaldo clamoroso flop : TORINO - 'anche oggi a Melfi, come era già capitato venerdì scorso a Pomigliano, le iniziative di protesta promosse in tema calcistico sono state un clamoroso flop. Soltanto 5...

Volley : A2 Maschile - ancora un Acquisto super per Taviano - ecco Vali Vahid : Taviano , LECCE, -Il presidente Mauro Gaetani e il Direttore Sportivo Massimo Portaccio non si fermano. Dopo l'acquisto del regista bulgaro Dimitrov Dobromir , mettono a segno un altro importante ...

Sciopero contro l'Acquisto di Ronaldo - Fca : "E' stato un flop" : "Anche oggi a Melfi , come era già capitato venerdì scorso a Pomigliano , le iniziative di protesta promosse nei giorni scorsi in tema calcistico sono state un clamoroso flop. Soltanto 5 dipendenti ...

Volley Superlega : Zingel - Acquisto super per Castellana Grotte : Dai suoi occhi traspare quell'entusiasmo di chi sente di stare per cominciare un nuovo capitolo professionale dopo un anno a Trento dal quale forse si attendeva qualcosa di più: ' Lo sport è così ci ...

Fca - nessun lavoratore ha aderito allo sciopero di Pomigliano per protestare contro l'Acquisto di Ronaldo : TORINO - nessun dipendente dello stabilimento di Pomigliano e del Centro logistico di Nola ha scioperato questa mattina nell'ambito delle iniziative di protesta promosse davanti allo...

Sciopero alla Fca di Melfi indetto dalla Usb : il motivo è l'Acquisto di Ronaldo : Una news ha oscurato tutte le altre notizie sportive e non solo degli ultimi giorni. Si tratta dell’acquisto del secolo come lo ha ribattezzato gran parte della stampa nostrana, quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il più forte giocatore di calcio del pianeta insieme all'asso del Barcellona Lionel Messi è un giocatore della Juventus. Una operazione colossale da 112 milioni solo per il cartellino. Una operazione che portera' CR7, da molti ...

