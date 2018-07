A Sanza | SA | San Martino in festa per il Re Federico I d' Aragona

Salvini : mafiosi e scafisti Sanza futuro : 12.14 "Difendere i confini dai clandestini è uno dei miei doveri e penso siamo partiti con ottime prospettive: purtroppo mi sembra che gli scafisti e i trafficanti di esseri umani stiano provando gli ultimi colpi di coda mettendo in mare gommoni sgonfi e barche senza motore con a bordo disperati che poi rischiano la vita, come sta accadendo". "Sappiano, mafiosi e scafisti-ha poi aggiunto- che con questo governo non hanno più business. Per cui ...