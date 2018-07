A Roma | una bambina rom di un anno è stata ferita da quello che potrebbe essere il

TheGiornalisti/ Video - il Love Tour regista sold out e viene aggiunta una data a Roma (Wind Summer Festival) : Questa sera i TheGiornalisti parteciperanno al Wind Summer Festival 2018 con "Felicità puttana", il nuovo singolo che farà èarte dell'album "Love"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 07:55:00 GMT)

Roma - E' ZOET IL DOPO ALISSON?/ Video : il portiere del PSV che tutti ricordano per una papera tragicomica! : ROMA, è ZOET il DOPO ALISSON? DOPO l'addio del numero uno della Nazionale brasiliana, i giallorossi potrebbero puntare sull'olandese nonostante un curriculum non "impeccabile"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 21:56:00 GMT)

Roma - Perotti saluta Alisson : 'Una perdita importante - ha salvato tante partite' : 'Per noi era un portiere fortissimo - ha detto il fantasista argentino della Roma ai microfoni di Sky Sport - Ci ha fatto fare tanti punti l'anno scorso e ha salvato tante partite con le sue parate, ...

Da Eataly Roma una settimana dedicata al Perù : Roma, 18 lug., askanews, - Dal 23 al 29 luglio 2018, Eataly Roma organizza la settimana della Cucina Peruviana con il patrocinio dell'Ambasciata del Perù in Italia, del Consolato Generale del Perù e ...

Roma - Dzeko : “speriamo di fare una buona stagione” : “Quali traguardi ci aspettiamo di raggiungere in questa stagione? A Roma si pensa sempre troppo prima alle cose e io non voglio fare così. Abbiamo comprato giocatori importanti, ma il mercato non è ancora finito quindi vediamo”. Così l’attaccante della Roma, Edin Dzeko, in vista della prossima stagione della squadra giallorossa. “Ci sono tre grandi competizioni, tanti giocatori, il tecnico che trasmette la mentalità ...

Ragno Violino allarme a Roma : boom di casi di morso/ La testimonianza di una ragazza : “Vomito - piede gonfio…” : allarme Ragno Violino a Roma: boom di ricoveri nella capitale dopo il morso dello spietato insetto. L'esperto consiglia di recarsi subito all'ospedale se si riceve una sua puntura(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 08:56:00 GMT)

“Controllano Roma come una mafia”. Un colpo al clan dei Casamonica : Gli Spada a Ostia, i Di Silvio a Latina. E soprattutto i Casamonica nella periferia Sud di Roma, che va da Porta Furba alla rispettabilissima Frascati. La Capitale è soffocata dalla presenza vischiosa delle famiglie mafiose, come le ha qualificate, contestando l’aggravante specifica ai 37 arrestati, il procuratore aggiunto della Dda, Michele Presti...

Segnalato ragno violino a Roma - nessuna bufala : sintomi - dove vive e procedure : Ci spiace informarvi che quella del ragno violino non è affatto una bufala, bensì una triste realtà. Come riporta 'Il Messaggero' (ne parlammo anche noi non troppo tempo fa) vi è un'alta concentrazione della presenza dell'aracnide nella città di Roma (parte sud), più precisamente in prossimità di via Ardeatina e via Laurentina, a cavallo delle zone residenziali più vicine alla campagna. Il nome dell'animale è 'Loxosceles rufescens': lo stesso ...

Una strada allo Zar Alessio Romanov? : Non è questione politica ma storica e di giustizia ha dichiarato l'avvocato Alessio Ghisolfi, in una missiva indirizzata all'Ambasciatore di Mosca a Roma. Avv. Alessio Ghisolfi Ti potrebbero ...

Umanesimo e dintorni - Una grande eredità - Romait - : Questo radicale 'processo di laicizzazione ', per usare parole di Detienne, condurrà, due millenni e mezzo più tardi, allo sviluppo della scienza e della tecnica moderne che, per le caratteristiche ...

Roma - Under : 'Il nostro obiettivo è essere una delle prime due in campionato' : Cengiz Under è stato una piacevole sorpresa dello scorso campionato. L'attaccante esterno della Roma ha segnato 8 gol, risollevando la squadra durante il periodo buio passato a gennaio e febbraio. Il ...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi - nessuna crisi : ecco il loro nuovo nido d'amore nel centro di Roma : Roma ? nessuna crisi fra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, anzi i due sono pronti ad andare a convivere. Elisa Isoardi, il post misterioso: «Ho imparato che si può volare anche...

Roma - Baldissoni : "Lavoriamo per competere". Cristante : "Nessuna paura" : Da una parte la squadra, che stamattina ha faticato sotto al sole per i Mapei Test. Dall'altra la società, che ha presentato un nuovo sponsor , 'La Molisana', e tramite il direttore generale, ...

Mafia - scacco ai Casamonica : 31 arresti - una pista da Roma alla Calabria. Sei persone ancora ricercate : Una pista che porta da Roma alla Calabria. scacco al clan dei Casamonica: in un blitz scattato all'alba i carabinieri hanno eseguito 31 misure cautelari per appartenenti al clan. Altri sei ordini...