A Milano una donna è stata travolta e uccisa da un' auto che ha sbagliato manovra in un

Milano - arrestato tassista abusivo. “Ha violentato una cliente di 20 anni” : Aveva preso il taxi irregolare dopo una serata trascorsa con amici in un locale della movida di Milano. Ma al suo risveglio si era accorta di essere stata violentata dal conducente, che aveva approfittato della sua ubriachezza. Ora, a oltre un mese dai fatti, i carabinieri hanno arrestato un tassista abusivo su ordine del gip del tribunale milanese che ha emesso la misura cautelare su richiesta della procura, attivatasi dopo la denuncia della ...

Milano - tassista abusivo stupra una cliente di 20 anni. L'uomo è stato arrestato : Un tassista abusivo egiziano di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver violentato una cliente di 20 anni dopo averla caricata davanti a un noto locale della movida di Milano.È avvenuto nella notte del 16 giugno scorso: la giovane ha raccontato di aver trascorso la serata assieme ad alcuni amici e di aver poi preso il tassista illegale per tornare a casa. Al suo risveglio però, si è accorta di essere stata ...

CESARE CREMONINI - UNA NOTTE A SAN SIRO/ Diretta e scaletta : le ragazze pazze di lui! (Concerto Milano) : CESARE CREMONINI, Una NOTTE a San SIRO: su RaiDue, in prima serata, il concerto tenutosi il 20 giugno a Milano. scaletta, info e anticipazioni dell'evento(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 00:09:00 GMT)

Milano - si dà fuoco dopo una lite con ex coinquilino : è grave : Litiga con il suo ex coinquilino e poi si dà fuoco. Succede a Milano dove un ragazzo di origine egiziana, residente regolarmente in Italia, è stato portato all’ospedale Niguarda: versa in gravi condizioni. Sabato 14 luglio aveva litigato animatamente per una questione di corrispondenza nella macelleria dell’ex coinquilino, con il quale aveva convissuto in precedenza. dopo il litigio l’egiziano ha mandato in frantumi la porta in vetro ...

Milano - agenti fermano l'immigrato. E lui diventa una furia : "Italia di m... siete razzisti" : Momenti di alta tensione alla fermata della metropolitana Zara di Milano: un immigrato è stato fermato dalla polizia per un controllo, ma ha reagito in malo modo scatenando la reazione degli agenti.Un normale controllo di identificazione lo ha fatto diventare una furia, tanto che è stato necessario l'intervento di più di dieci agenti. "Figli di pu***, figli di tr**, vi ammazzo", ha iniziato ad urlare il giovane immigrato. Gli agenti si erano ...

Milano - donna rapinata mentre tenta una truffa milionaria : la banda si spaccia per la polizia - ma il bottino è in euro falsi : Voleva mettere in atto una truffa milionaria, ma è stata rapinata proprio mentre era in procinto di compierla. È quanto successo sabato pomeriggio nella meeting room dell’Hotel Hilton di via Galvani, a Milano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, una donna francese stava mettendo in atto la ‘Rip Deal’ – una truffa che consiste nell’inserire una fila di banconote vere in un borsone che appena sotto ne ...

Scoppia una lite stradale a Milano : tassista e passeggero aggrediscono un poliziotto : L'agente ha riportato una prognosi di 20-30 giorni. Il tassista è stato fermato poco dopo e aveva ancora la camicia e la carrozzeria del taxi sporchi di sangue