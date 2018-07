A Milano il Festival delle Serie Tv | cosa ci aspetta a ottobre

Le serie tv di Fox - Sky - Netflix - Infinity e TIMVISION al Festival delle Serie Tv di Milano : Quattro giorni di incontri, panel, proiezioni attendono gli appassionati di Serie tv a ottobre a Milano: dall'11 al 14 ottobre, presso il centro polifunzionale di Santeria Social Club, si svolgerà il FeST - Il Festival delle Serie Tv. La macchina produttiva è attualmente all'opera per soddisfare il palato degli amanti della serialità che si riverseranno a Milano ed iniziano già ad emergere i primi dettagli per stuzzicare l'interesse dei ...

Urban Giants - il festival della steet art a Milano chiude oggi : Attraverso questo importante ed originale progetto Catawiki si avvicina per la prima volta in Italia al mondo dei graffiti e della Street Art, fenomeno considerato sempre più come una vera e propria ...

La musica e le polveri colorate dell'Holi Dance Festival invadono Milano - Milano Post : Si esibiranno sul palco alcuni tra i DJ più cool del momento inframmezzati da divertenti spettacoli di animazione, per una festa unica nel suo genere animata dal lancio di polveri colorate a ritmo di ...

Fashion Film Festival Milano annuncia la quinta edizione : Il Fashion Film Festival Milano festeggia il quinto anniversario. La nuova edizione si svolgerà durante la prossima Settimana della Moda Donna di Milano, con il patrocinio di Camera Nazionale della Moda Italiana, di Comune di Milano e con il supporto di Grey Goose. Per la prima volta avrà una durata di sei giorni: il 20 settembre si inaugurerà con la proiezione di un documentario inedito in Italia, e dal 21 al 24 sarà possibile accedere ...

Campus Party - Festival internazionale dell'innovazione e della creatività dal 18 al 22 luglio in Fiera - Milano Post : Campus Party si sviluppa in 5 aree tematiche: scienza , imprenditoria , coding , intrattenimento e creatività , conoltre 350 gli speaker. Per partecipare basta iscriversi al sito web: http://italia.

Campus Party - torna a Milano dal 18 al 22 Luglio il festival dell’innovazione e della creatività : Dal 18 al 22 Luglio si terrà a Milano, presso il polo fieristico di Rho, la seconda edizione italiana del Campus Party, il festival dedicato al mondo dell’innovazione e della creatività dove i giovani avranno la possibilità di confrontarsi e formarsi 24 ore su 24, passando le notti in fiera, sulle più importanti tematiche in ambito scientifico-tecnologico. La formula proposta non differisce da quanto proposto lo scorso anno con ...

Iron Maiden al Milano Summer Festival : Il Legacy of The Beast European Tour 2018 è uno degli spettacoli più belli da vedere quest'anno, qualsiasi cosa stiate facendo mollate tutto e dirigetevi a Trieste oggi per l'ultima data italiana! ...

Teatro : torna a Milano ‘Tramedautore’ - festival delle drammaturgie : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – torna a settembre, a Milano, ‘Tramedautore’, il festival internazionale delle drammaturgie ideato e organizzato da Outis-Centro nazionale di drammaturgia contemporanea. Giunto alla sua diciottesima edizione, è accolto anche quest’anno dal Piccolo Teatro. La direzione artistica è stata affidata a Michele Panella.Questa edizione, spiegano gli organizzatori, è “inserita tra le iniziative ...

LongTake Interactive Film Festival 2018 - a Milano dal 20 al 24 giugno : Torna, per il secondo anno, il LongTake Interactive Film Festival, manifestazione organizzata a Milano dagli amici del sito LongTake e in corso dal 20 al 24 giugno. Cambia la location (sarà lo Spazio Oberdan) per un Festival che unisce la volontà di portare pellicole ancora inedite nelle sale italiane a quella di mostrare titoli scelti direttamente dal pubblico.

Festival della Mente : giovedì 12 luglio la presentazione nella Casa degli Atellani a Milano : La presentazione della quindicesima edizione del Festival della Mente si terrà giovedì 12 luglio alle ore 12 nella Sala del Bramante a Casa degli Atellani in Corso Magenta, 65 a Milano. Il Festival della Mente, il primo Festival europeo dedicato alla creatività e all’indagine dei processi creativi, quest’anno si terrà a Sarzana dal 31 agosto al 2 settembre. In programma come sempre incontri, spettacoli e momenti di approfondimento culturale per ...

MARTIN GARRIX - CONCERTO Milano SUMMER FESTIVAL 2018/ Ippodromo di San Siro : tutti pronti a ballare "Animals" : MARTIN GARRIX, CONCERTO MILANO SUMMER FESTIVAL 2018 all'Ippodromo San Siro oggi 29 giugno: info, orari, scaletta e vari impegni milanesi del re dell'elettronica.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 21:54:00 GMT)