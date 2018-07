A Cagliari i certificati di laurea saranno garantiti con la blockchain di Ethereum

agi

(Di giovedì 19 luglio 2018) L'università digarantirà l'autenticità deieuropei dicol sistema blockchain​. La novità sarà introdotta dalla sessione diin Informatica prevista venerdì prossimo, 20 luglio, per poi essere progressivamente estesa a tutti i corsi di. Il sistema permette di emettere documenti digitali, assicurando che non siano manipolabili o falsificabili. Alcune università statunitensi, come il Massachusetts Institute of Technology (Mit), hanno già iniziato a rilasciarediin informatica la cui autenticità è assicurata tramite la tecnologia blockchain di Bitcoin. La soluzione adottata dall'ateneotano è la blockchain di: prevede una singola registrazione per sessione di ...