89 i convocati azzurri per gli Europei di Berlino

Pallanuoto - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. I 13 azzurri del Settebello : Sono due le notizie che si deducono dalle convocazioni del CT Sandro Campagna per gli Europei di Barcellona: il Settebello affronterà la rassegna continentale di Pallanuoto con un solo centroboa di ruolo, Bodegas (non c’è Aicardi), mentre rientra, rispetto alla Superfinal di Europa Cup, Gallo. Dopo gli ultimi movimenti di mercato, sono soltanto tre le società rappresentate dai 13 azzurri. I 13 convocati dell’Italia (CT: Sandro ...

Canoa velocità - i convocati dell’Italia per il raduno in Val Senales : 19 gli azzurri impegnati : Scatterà domani, 11 luglio, e si concluderà il 4 agosto il raduno della nazionale italiana di Canoa velocità: in Val Senales un lungo periodo di allenamenti aspetta gli azzurri, che si prepareranno così ai Mondiali in programma dal 23 al 26 agosto a Montemor O Velho. Sono stati convocati per l’occasione 19 atleti, spicca l’assenza del nome di Carlo Tacchini. Di seguito l’elenco completo degli azzurri impegnati. KAYAK SENIOR ...

Ciclismo – Campionati Strada Juniores e Under 23 : la lista degli azzurri convocati per la rassegna di Brno : La rassegna continentale si terrà dal 12 al 15 luglio nella cittadina della Repubblica Ceca, in palio otto titoli Si svolgeranno a Brno, in Repubblica Ceca, i Campionati Strada Juniores e Under 23. Dal 12 al 15 luglio saranno messi in palio otto titoli continentali, crono e in linea, per le due categorie cadette. Lo scorso anno l’appuntamento si svolse ad Herning, in Danimarca, contestualmente con le prove elite. Gli azzurri ...

Equitazione - gli europei di Endurance : ecco gli azzurri convocati : ... supportando la massiccia crescita della disciplina in tutto il mondo. E' un momento di confronto che mette in evidenza il legame ineguagliabile tra cavallo e cavaliere e la forza fisica e mentale ...

Rugby – Grand Prix Series 7s : i convocati azzurri di Andy Vilk per Exeter : Italseven maschile: i convocati per il GPS 7s di Exeter. Ufficializzata la lista di Andy Vilk Andy Vilk, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Seven Maschile, ha ufficializzato la lista dei dodici atleti che prenderanno parte al Grand Prix Series di Exeter, terza tappa dei tornei dedicati al Seven targati Rugby Europe. Gli azzurri partiranno nella mattinata di domani per l’Inghilterra dove sabato 7 luglio l’Italia, inserita nella ...

Canoa slalom - i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Augusta. Saranno sette gli azzurri in gara : Per tentare di dare una svolta ad una stagione fin qui alquanto grigia, a parte i risultati di Stefanie Horn, Ettore Ivaldi e Daniele Molmenti hanno operato alcuni cambi in vista della terza tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom, che andrà in scena nel weekend ad Augusta, in Germania. Nel kayak maschile confermati Giovanni De Gennaro e Christian De Dionigi, mentre Marco Vianello viene sostituito da Davide Ghisetti, nel settore femminile ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2018 : i convocati dell’Italia. Nespoli - Galiazzo e Pasqualucci guidano gli azzurri : Berlino ospiterà la quarta tappa della Coppa del Mondo 2018 di Tiro con l’arco dal 15 al 23 luglio. L’ultimo appuntamento prima delle Finali di Samsun si preannuncia particolarmente combattuto, nella capitale tedesca si assegnano gli ultimi posti per gli atti conclusivi a cui il nostro Mauro Nespoli è già qualificato dopo la bellissima vittoria ottenuta a Salt Lake City. Il nostro capitano sarà ancora un punto di riferimento in terra ...

Volley - Italia verso i Mondiali casalinghi : quali azzurri convocati? Zaytsev guida la Nazionale - le scelte reparto per reparto. Raduno a Cavalese : Gli azzurri si stanno godendo un po’ di meritata vacanza dopo una stagione lunghissima tra gli impegni con i club e la Nations League, conclusa purtroppo senza poter partecipare alla Final Six che scatterà mercoledì a Lille. I ragazzi di Chicco Blengini devono recuperare le energie fisiche e mentali per poi farsi trovare pronti nel momento più importante: la corsa verso i Mondiali casalinghi sta per entrare nel vivo, mancano poco più di ...

Sci di fondo - test fisiologici al CeRism di Rovereto : otto gli azzurri convocati dal dt Marco Selle : otto convocati dal direttore tecnico Marco Selle per i test fisiologici al CeRism di Rovereto, poi il gruppo si allarga per il raduno di Predazzo Si svolgeranno fra lunedì 2 e martedì 3 luglio al CeRism di Rovereto (Tn) una serie di test fisiologici che coinvolgeranno Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler, Federico Pellegrino, Giandomenico Salvadori, Elisa Brocard, Greta Laurent, Ilaria Debertolis e Caterina Ganz. A questi si ...

Snowboard - sei gli azzurri convocati dal direttore sportivo Pisoni per il raduno previsto sullo Stelvio : Il gruppo di parallelo di Coppa del Mondo sulla tavola tra il ghiacciaio dello Stelvio e in palestra a Malles Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato sei atleti per il raduno che si tiene fra il ghiacciaio dello Stelvio e Malles da lunedì 2 a giovedì 5 luglio. Impegnati Aaron March, Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini, Gabriel Messner e Giulia Gasperi, seguiti dai tecnichi Meinhard Erlacher, Hannes Mutschlechner ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europe Cup 2018 : i convocati dell’Italia - gli azzurri per il pass a Poitiers : L’Italia è pronta per scendere in campo a Poitiers (Francia) dove il 29-30 giugno si disputerà il torneo di qualificazione alla Europe Cup 2018 di Basket 3×3. Gli azzurri se la dovranno vedere contro Israele e Francia: le prime due classificate del gruppo affronteranno le prime due del girone B (Lettonia, Turchia, Montenegro) negli spareggi che assegneranno un pass per gli atti conclusivi in programma a Bucarest (Romania) dal 14 al 16 ...

Atletica - Mondiali U20 2018 : i convocati dell’Italia. 52 azzurri a Tampere - spiccano Sibilio e Visca : Stefano Baldini, DT del settore giovanile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali Under 20 di Atletica leggera che si disputeranno a Tampere (Finlandia) dal 10 al 15 luglio. L’Italia sarà presente alla rassegna iridata di categoria con 52 azzurri (26 maschi e 26 femmine). spiccano soprattutto Alessandro Sibilio (vicecampione europeo nei 400 metri ostacoli) ma anche altri medagliati continentali come Carolina Visca (giavellotto), Andrea ...

Tuffi - Europei juniores 2018 : tutti gli azzurri convocati. Chiara Pellacani la stella : Dal 25 giugno al 1° luglio gli Eurojunior di Tuffi entreranno nel vivo ad Helsinki (Finlandia) e l’Italia vorrà ben figurare per iniziare a guardare al futuro con fiducia e costruire una squadra che possa garantire un ricambio generazionale adeguato a livello seniores. La stella della spedizione azzurra sarà sicuramente Chiara Pellacani che si presenta come possibile favorita sia dal trampolino che dalla piattaforma. La romana ha già ...