romadailynews

: 5S: chiediamo rimozione striscione su #migranti da sede Municipio III: Roma – “Il gruppo… - romadailynews : 5S: chiediamo rimozione striscione su #migranti da sede Municipio III: Roma – “Il gruppo… - sosvox_it : Tutela ambientale per i cittadini e per le api Chiediamo quindi al Ministro, di istituire un organo statale compete… - sosvox_it : Tutela ambientale per i cittadini e per le api Chiediamo quindi al Ministro, di istituire un organo statale compete… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Roma – “Il gruppo consigliare del M5sIII ha presentato al Direttore delPolitano una lettera in cui richiede ladellodalladel. Il gruppo consigliare e gli attivisti tutti sono persuasi che la vita delle persone vada sempre preservata”. “Siamo assolutamente contrari alla strumentalizzazione politica di un argomento cosi’ grave verso il quale ilnon ha assolutamente nessuna possibilita’ di intervenire in maniera fattiva”. Cosi’ in una nota i consiglieri 5 Stelle delIII, Roberta Capoccioni, Daniela Michelangeli e Mario Novelli, firmatari della missiva in cui si richiede ladello‘Porti aperto, diamo asilo’ sulla facciata dellaistituzionale. “che la maggioranza si impegni, se ne e’ capace, a lavorare per ...