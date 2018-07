50° anniversario di Intel | il presente e il futuro dei computer

Lettera aperta ai “fratelli” Alpini di Pinzolo per il 50° anniversario del Gruppo : Ad Agostino Lorenzetti Capo Gruppo Alpini di Pinzolo Con forte emozione scrivo questo Messaggio per il 50° Anniversario (1968-2018) del

Cinema all'aperto in via Roma a Cuneo nel giorno del 50° anniversario di Bob Kennedy : Lo stesso Robert Kennedy nel film non è interpretato da nessun attore, ma compare nelle immagini di cronaca dell'epoca.