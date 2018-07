5 x mille | Banca Etica | devoluzione scelta da 12 mln di italiani

Volley – Serie A1 femminile : Banca Valsabbina mille nium ammessa al campionato : Banca Valsabbina Millenium ammessa in A1 (a 13 squadre) al via il 27/28 Ottobre. Stagione 18-19: ora è ufficiale, Banca Valsabbina Millenium sarà nell’Olimpo del Volley . A1 a 13 squadre con Club Italia, Filottrano ripescata e Cuneo che ha comprato il diritto sportivo di Modena Si è tenuta ieri pomeriggio, a Milano, l’Assemblea delle Società aderenti alla Lega Pallavolo Serie A femminile . Tra i partecipanti, anche i rappresentanti di ...

Volley – La mille nium Savallese annuncia la partnership con Banca Valsabbina - nuovo title sponsor : Banca Valsabbina è il nuovo title sponsor Millenium : in vista della Serie A1 la Savallese si rinforza Novità importantissima in casa Millenium : la dirigenza bianconera e Banca Valsabbina sono lieti di annuncia re che è stata raggiunta un’intesa ufficiale con l’Istituto di credito, che sarà il ” title sponsor ” per la stagione 2018-2019. Il nuovo nome ufficiale con cui la Prima Squadra affronterà il campionato di Serie A1 è quindi “ Banca ...

Per non tornare - le mille luci di Andrea Labanca : Dopo una laurea in filosofia, molteplici esperienze teatrali quali quelle con Tino Seghal – Leone d’oro a Venezia per la performance – e Aldo Nove – due dischi (I pesci ci osservano e Carrozzeria Lacan) con cui partecipa al Premio Tenco – e dopo lo Spaghetti couchsurfing tour – una serie di concerti durante il quale ha girovagato per l’Europa offrendo musica e spaghetti in cambio di un posto letto – Andrea ...