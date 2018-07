30 «fisse» beauty della famiglia reale

vanityfair

(Di giovedì 19 luglio 2018) È vero, scucire ungossip alla royal family non è un’impresa facilissima. Vero anche che con l’arrivo prima di Kate Middleton e poi di Meghan Markle, le rivelazioni su come si fanno belle le donne di Buckingham Palace sono aumentate. Decisamente. E la duchessa di Sussex è senza dubbio quella che ha raccontato più di tutte alla stampa i segreti del suolook. Complice l’amicizia speciale con Victoria Beckham, a Londra Meghan è entrata subito nel giro degli indirizzi di bellezza che contato come quello ad esempio del salone di Sara Chapman, noto per i suoi trattamenti al viso dai prezzi stellari. Da ex star di Hollywood la Markle ha anche rubato una paio di trucchetti sul set di «Suits» per valorizzare le sue gote (già ben allenate dalla face gym del suo facialist Nicholas Joss). In un’intervista aBanter ha nominato infatti l’iconico ...