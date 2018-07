26 anni fa Via d' Amelio Mattarella | ricordo vivo

26 anni fa la strage di via D'Amelio - sei ulivi per le vittime : Palermo, askanews, - Sei ulivi piantati a Palermo, in memoria del giudice Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta, trucidati il 19 luglio del 1992 in via D'Amelio.Nel 26esimo anniversario ...

Via D'Amelio 26 anni dopo : il ricordo di Paolo Borsellino e la richiesta della verità : 26 anni fa ci lasciava, per colpa di un vile atto mafioso, il giudice Paolo Borsellino e gli angeli della sua scorta. Il 19 luglio, da quel terribile 1992, non è più stato una semplice data sul calendario, è diventato molto di più. È divenuto la data simbolo (insieme al 23 maggio, giorno della strage di Capaci) della lotta contro la mafia, contro l'ingiustizia, del ricordo di un uomo che, insieme a Giovanni Falcone, ha dato la sua vita per un ...

Paolo Borsellino - 26 anni dopo la strage di Via d'Amelio la tv ricorda il giudice e la sua scorta : Paolo Borsellino muore il 19 luglio 1992 saltando in aria davanti al portone della casa della mamma, in Via d'Amelio a Palermo: a ucciderlo una Fiat 126 carica di tritolo targata Mafia. La visita settimanale all'anziana madre diventa l'ultimo atto della vita del giudice che più di altri, insieme a Giovanni Falcone, ha istruito il maxiprocesso alla Mafia che ha decapitato i vertici dell'allora Cosa Nostra.prosegui la letturaPaolo ...

26 anni fa la strage di Via d'Amelio<br>Mattarella : "Il ricordo è ancora vivo" : Era il 19 luglio 1992. Alle 16.58 un'automobile rubata contenente almeno 90 chilogrammi di esplosivo fu fatta esplodere in via Mariano D'Amelio 21, davanti al palazzo in cui viveva Rita Borsellino. L'esplosione avvenne proprio mentre il magistrato Paolo Borsellino, in visita alla sorella, era in strada vicino alle auto della sua scorta insieme agli agenti che lo accompagnavano.Quell'esplosione, uno degli attentati che più hanno segnato la ...

Mafia : Grasso - dopo 26 anni non sappiamo ancora verità su via D’Amelio : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Sono passati 26 anni, e su quell’attentato ancora non sappiamo la verità, né la piena comprensione di quanto avvenuto in Italia tra la fine degli anni ’80 e la prima metà degli anni 90”. Lo ha detto Pietro Grasso di Leu alla commemorazione in aula al Senato della strage di via d’Amelio dove vennero “barbaramente uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta della ...