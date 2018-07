26 anni fa la strage di Via d' Amelio | Mattarella | Il ricordo è ancora

Via D'Amelio - la strage 26 anni fa : Palermo ricorda Borsellino e gli agenti della scorta : Palermo non dimentica. Ventisei anni fa a Palermo un'autobomba in via D'Amelio uccideva il giudice Paolo Borsellino e i suoi cinque agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter...

Nizza - a due anni dalla strage che inaugurò la stagione dei “lupi solitari” : Sono passati due anni da quella tragica notte a Nizza dove 86 persone rimasero uccise, investite dal camion guidato dal terrorista tunisino Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Da allora, in tutto il mondo sono stati diversi gli attentati di questo tipo perché, nonostante il crollo dell’Isis in Siria e in Iraq, l’ideologia jihadista continua a esercitare un forte richiamo per gli estremisti islamici. E la minaccia di nuovi attacchi resta seria.Continua a ...

Massacro di Srebrenica - 23 anni fa il genocidio/ Bosnia Erzegovina - il ricordo di una strage sanguinosa : Massacro di Srebrenica, 23 anni fa il genocidio: l'11 luglio 1995 il genocidio dei musulmani bosnacchi in Bosnia Erzegovina per mano dell'Esercito della Repubblica Serba di Ratko Mladic(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 11:35:00 GMT)

Strage di Viareggio - 9 anni dopo lo spettro della prescrizione che a novembre cancellerà il processo ai manager Ferrovie : Nove anni dopo la Strage ferroviaria che uccise 32 persone, a Viareggio “la ricerca di verità, giustizia e sicurezza continua”. E’ scritto così, a caratteri cubitali bianchi, su sfondo rosso fuoco, su tre manifesti, che riportano una a una le condanne, con nome, cognome e pena inflitta, del processo di primo grado. Sono affissi davanti al muro della ferrovia, che a pochi minuti dalla mezzanotte tra il 29 e il 30 giugno 2009 fu annerito dalla ...

Strage di Ustica - 38 anni fa la tragedia del DC9 Itavia : Strage di Ustica, 38 anni fa la tragedia del DC9 Itavia Il 27 giugno 1980 il volo IH870, partito da Bologna e diretto a Palermo, scomparve dai radar e precipitò nel Tirreno. All'alba del 28 giugno vennero trovati i primi corpi delle 81 vittime (77 passeggeri, tra cui 11 bambini, e quattro membri ...

Strage di Piazza della Loggia - Brescia ricorda/ 44 anni fa la tragedia : Mattarella "fedeltà a democrazia" : Strage di Piazza della Loggia, Brescia ricorda: 44 anni fa la tragedia che provocò la morte di otto persone, il ricordo della città e le parole di Sergio Mattarella(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 10:19:00 GMT)

Strage via dei Georgofili - 25 anni fa l'attentato che ferì Firenze : Strage via dei Georgofili, 25 anni fa l'attentato che ferì Firenze Nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 un'autobomba di Cosa Nostra esplose a pochi metri dagli Uffizi, uccidendo 5 persone e ferendone 48. Oggi i magistrati cercano ancora i "mandanti occulti", mentre il capoluogo toscano ...