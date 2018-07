18enne manda un' email al direttore degli Uffizi Erike Schmidt e ottiene uno stage

huffingtonpost

(Di giovedì 19 luglio 2018) Enorme la sorpresa di Giovanni Garnaschelli, brillanteappassionato all'arte, appena accettato come stagista agli, dopo aver inviato un'direttamente al.Lo studente del liceo classico "Fermi" di Arona ha condiviso con La Stampa il suo entusiasmo:Ho inviato una mail direttamente al. Con un po' di coraggio, pur sapendo che avrebbe potuto rivelarsi solo un'utopia, ho cercato di esprimere quello che per me rappresenta l'arte: una passione che coltivo sia con lo studio a scuola che con la visita a mostre e musei. Dal suo profilo sapevo che è un uomo eccezionale, ma non credevo di certo che avrebbe trovato il tempo di rispondermi.Ma la risposta è arrivata la sera stessa. Non solo il ragazzo è stato accettato come stagista al museo, opportunità solitamente offerta ai soli studenti di Firenze, ma gli ...