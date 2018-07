Zidane alla Juventus? Tutta la verità sull’accaduto

sportfair

: Dalla #Spagna: «#Zidane torna alla #Juventus da dirigente» ?? - tuttosport : Dalla #Spagna: «#Zidane torna alla #Juventus da dirigente» ?? - tuttosport : #Zidane alla #Juventus? Non è vero ?? - pisto_gol : Maradona arrivò al Napoli a 24 anni (1984) Luiz Ronaldo arrivò all’Inter a 21 anni. (1997) Zidane arrivò alla Juve… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018), una bomba che nella giornata di ieri ha scosso l’ambiente bianconero ed i suoi tifosi già in visibilio per l’arrivo di CR7, una delle tante barzellette del mercato, bello forse anche per queste chicche che animano i mesi estivi. Dopo qualche ora di voci, è parso chiaro che non fosse una notizia veritiera quella rimbalzata dSpagna ieri.non andrà. Il tecnico non ha la minima intenzione di cambiare ruolo diventando dirigente, ma vivrà un anno sabbatico in attesa dell’occasione giusta per tornare in panchina ad allenare, ruolo nel quale ha dimostrato di essere tra i migliori al mondo. Dunque niente, solo una bomba spagnola disinnescata in poche ore.L'articololasull’accaduto SPORTFAIR.