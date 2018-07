Zelda | Breath of the Wild - Creating a Champion ha una data di lancio anche in una

Zelda : Breath of the Wild - Creating a Champion ha una data di lancio - vediamo quando uscirà : Il libro giapponese The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Master Works include molti dietro le quinte sul gioco, con tanto di interviste esclusive ad alcuni sviluppatori ed anche alcuni art work inediti, per cui si tratta sicuramente di un elemento prezioso per tutti i fan di Zelda, riporta Destructoid.Ebbene la versione occidentale del libro in questione, intitolata The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Creating a Champion, ha ...

BioWare : Mass Effect Andromeda ha venduto poco? È anche colpa di The Legend of Zelda : Breath of the Wild : Al di là di meriti e demeriti, Mass Effect Andromeda verrà inevitabilmente ricordato da molti fan della saga come il capitolo peggiore, quello che ha forzato una pausa a tempo indeterminato per il franchise.Quali sono i motivi del relativo insuccesso del titolo? Tra le tante possibili cause BioWare si concentra in particolare su un problema. Mark Darrah, executive producer di Anthem e figura chiave di BioWare, ha parlato di Mass Effect Andromeda ...