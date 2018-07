YouTube Music | grosse novità in arrivo | qualità audio | supporto Android Auto e molto altro

Musica estate 2018 - 5 playlist su YouTube Music : Secondo uno studio dell’Università di Cambridge c’è una forte correlazione tra la nostra personalità e la Musica che ci piace. “Dichiarare cantanti e canzoni preferite è come fare una precisa affermazione di ciò che siamo e di come vogliamo che gli altri ci vedano” ha dichiarato Peter Rentfrow, professore di psicologia sociale e dello sviluppo dell’Università di Cambridge, dimostrando quindi perché ci sono artisti amati e odiati allo ...

Trasferire playlist da YouTube Music a Apple Music : Qualche giorno fa vi mostrammo come Trasferire playlist utilizzando un sito online chiamato Soundiiz che permette di copiare qualsiasi playlist da un servizio all’altro di streaming Musicale. Ce ne sono tantissimi da usare, ma adesso ci soffermeremo sul Trasferire playlist da YouTube Music a Apple Music. YouTube Music è uno degli ultimi servizi di streaming Musicale nel panorama italiano, ma la versione gratuita ha non poche limitazioni, ...

YouTube Music 2.39 è in rilascio - e anticipa la gestione separata della qualità audio/video : YouTube Music 2.39, il cui rilascio sul Google Play Store è in corso, nasconde una piccola novità che potrebbe arrivare nel prossimo futuro L'articolo YouTube Music 2.39 è in rilascio, e anticipa la gestione separata della qualità audio/video proviene da TuttoAndroid.

Trasferire playlist da YouTube Music a Spotify : In una guida vi abbiamo spiegato come Trasferire playlist tramite un servizio online chiamato Soundiiz che permette di copiare le playlist personali da un’app all’altra in pochi minuti. Inoltre ci sono tantissimi i servizi che supportati, ed in questa guida vi spiegheremo come Trasferire playlist da YouTube Music a Spotify. YouTube Music è uno degli ultimi servizi di streaming Musicale nel panorama italiano, offrendo una libreria ...

Trasferire playlist da Apple Music a YouTube Music : Come già vi avevamo spiegato nella guida su come Trasferire playlist, c’è un famoso servizio chiamato Soundiiz che permette di copiare una qualsiasi playlist tra le varie app di streaming Musicale. Sono tantissimi i servizi supportati, tuttavia in questa guida ci soffermeremo sul Trasferire playlist da Apple Music a YouTube Music. Nonostante i ben 45 milioni di brani contenuti su Apple Music, l’arrivo in Italia di YouTube Music ha ...

beyerdynamic Fox - microfono per podcast - YouTuber e musica con qualità audio pro - : Per lo studiato mix di facilità d'uso, funzionalità offerte e prezzo abbordabile, beyerdynamic Fox è proposto come il primo passo di ingresso nel mondo della qualità audio di livello professionale. ...

YouTube Music : Cos’è - come funziona - prezzi e funzionalità : Ascolti Musica utilizzando spesso l’app o il sito di YouTube? Allora ho una notizia che potrebbe sicuramente piacerti: Google ha lanciato un nuovo servizio Musicale in streaming chiamato YouTube Music, con il quale sarà possibile ascoltare Musica tramite il popolare portale video, senza banner pubblicitari e con la possibilità di mettere in background l’app per […] YouTube Music: Cos’è, come funziona, prezzi e funzionalità

YouTube Music Premium Gratis Android? Ecco Come! : Vorresti avere YouTube Music Premium Gratis su Android? Ecco le migliori app alternative per ascoltare Musica in streaming e scaricare MP3 Gratis su Android App per avere YouTube Music Premium Gratis su Android Come abbiamo visto negli scorsi giorni, finalmente YouTube Music è sbarcato anche in Italia per fare concorrenza a Spotify nello streaming Musicale. Adesso che possiamo […]

Quanto Consuma YouTube Music? : Quanti giga di internet Consuma YouTube Music? Quanti mega Consuma YouTube Music? YouTube Music Consuma molto traffico dati internet? YouTube Music Consuma troppi giga? Come abbiamo visto negli scorsi giorni, finalmente YouTube Music è sbarcato anche in Italia per fare concorrenza a Spotify nello streaming musicale. Adesso che possiamo appoggiarci anche al servizio di Google per ascoltare canzoni e […]

L’app non ufficiale di Google Play Music per desktop ora supporta YouTube Music : Un'app non ufficiale ma al contempo piuttosto conosciuta e diffusa di Google Play Music per desktop adesso supporta anche YouTube Music. La notizia arriva direttamente dallo sviluppatore Samuel Attard, che ha reso il relativo update disponibile al download lunedì. I vantaggi rispetto alla versione per browser web sono evidenti. Anche per Messaggi Android c'è un'app simile. L'articolo L’app non ufficiale di Google Play Music per desktop ...

YouTube Music vs Spotify : le differenze : Con l’avvento del servizio di streaming Musicale made in Google la battaglia Youtube Music vs Spotify si combatte a suon di artisti, canzoni, funzionalità uniche e praticità d’uso. Per anni Spotify è stata considerato la miglior app per ascoltare la Musica: in tanti hanno provato a detronizzarla, come ad esempio il servizio Tidal, oppure piccole realtà nazionali (se comparate al gigante verde della Musica, NdR) come TIM Music. Google ...