Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve LineageOS 15 1 ufficiale

Ultimissime offerte Amazon Prime Day 2018 il 17 luglio con Honor 7X e Xiaomi Redmi 5 Plus : Mancano poche ore alla scadenza naturale delle offerte Amazon Prime Day 2018 e, in vista della chiusura in programma oggi 17 luglio alle 23.59, intendo condividere con voi una selezione finale delle migliori offerte per quanto riguarda il mondo della tecnologia. Chiaro il focus sugli smartphone, in riferimento soprattutto ai vari Honor 7X e allo Xiaomi Redmi 5 Plus, proposti al pubblico a condizioni economiche davvero interessanti anche oggi ...

Xiaomi sfida Samsung in Corea del Sud con lo Xiaomi Redmi Note 5 : Xiaomi ha già scelto il suo primo smartphone che sarà commercializzato nella patria di Samsung e LG: si tratta di Xiaomi Redmi Note 5 L'articolo Xiaomi sfida Samsung in Corea del Sud con lo Xiaomi Redmi Note 5 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 in Super Offerta a 163 euro : Torna nuovamente in Offerta l’ottimo Xiaomi Redmi Note 5 che potete compralo nella versione Nera con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna a circa 163 euro con il nostro codice sconto Codice sconto Xiaomi Redmi Note 5 4/64GB a solo 163€ Ritorna in Offerta e per un periodo di tempo limitato il Redmi Note […]

Xiaomi Redmi Note 5 in Super Offerta a 163 euro : Torna nuovamente in Offerta l’ottimo Xiaomi Redmi Note 5 che potete compralo nella versione Nera con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna a circa 163 euro con il nostro codice sconto Codice sconto Xiaomi Redmi Note 5 4/64GB a solo 163€ Ritorna in Offerta e per un periodo di tempo limitato il Redmi Note […]

Xiaomi Mi A2 Lite compare su uno store online polacco - con la scheda di Redmi 6 Pro : Xiaomi Mi A2 Lite potrebbe essere realizzato sulla base di Xiaomi Redmi 6 Pro, secondo quanto riporta uno store online polacco. L'articolo Xiaomi Mi A2 Lite compare su uno store online polacco, con la scheda di Redmi 6 Pro proviene da TuttoAndroid.

Niente rollback da MIUI 10 Global Beta per Xiaomi Redmi Note 5/Redmi Note 5 Pro : Il team MIUI informa i possessori di Xiaomi Redmi Note 5 e Redmi Note 5 Pro dell'impossibilità di effettuare il rollback una volta installata MIUI 10 Global Beta. L'articolo Niente rollback da MIUI 10 Global Beta per Xiaomi Redmi Note 5/Redmi Note 5 Pro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia una nuova variante di Xiaomi Redmi 6A - con 4+64 GB di memoria : A sorpresa Xiaomi ha annunciato una nuova versione di Xiaomi Redmi 6A, dotata di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, dal prezzo aggressivo. L'articolo Xiaomi lancia una nuova variante di Xiaomi Redmi 6A, con 4+64 GB di memoria proviene da TuttoAndroid.

Dal 10 luglio lo Xiaomi Redmi 6A in Cina nella variante 3 GB di RAM e 32 GB di storage : A partire da martedì 10 luglio lo Xiaomi Redmi 6A sarà disponibile anche in una seconda versione, caratterizzata da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria integrata L'articolo Dal 10 luglio lo Xiaomi Redmi 6A in Cina nella variante 3 GB di RAM e 32 GB di storage proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 5 e Redmi Note 5 riceveranno a breve Android 8.1 Oreo : Dopo aver rilasciato Android 8.1 Oreo per Xiaomi Redmi Note 5 Pro, il produttore cinese sta per aggiornare all'ultima versione di Android anche Xiaomi Redmi 5 e Xiaomi Redmi Note 5. L'articolo Xiaomi Redmi 5 e Redmi Note 5 riceveranno a breve Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Fastweb abbraccia Xiaomi : da oggi acquistabili Xiaomi Mi MIX 2 - Redmi 5 e Redmi 5 Plus : Anche Fastweb sigla un accordo con Xiaomi per la vendita di smartphone, in abbinamento a una delle offerte proposte dall'operatore telefonico. L'articolo Fastweb abbraccia Xiaomi: da oggi acquistabili Xiaomi Mi MIX 2, Redmi 5 e Redmi 5 Plus proviene da TuttoAndroid.

Prima presunta immagine per Xiaomi Mi MIX 3 mentre Redmi 6 e Redmi 6A arrivano in Europa : mentre Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A arriveranno nell'Europa orientale da metà luglio, ecco una Prima possibile immagine di Xiaomi Mi MIX 3. L'articolo Prima presunta immagine per Xiaomi Mi MIX 3 mentre Redmi 6 e Redmi 6A arrivano in Europa proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 6 e 6A potrebbero arrivare in Europa - Italia compresa - a metà luglio : Le informazioni sul mondo Xiaomi corrono sempre veloci in rete, soprattutto da quando la società cinese è sbarcata ufficialmente in alcuni importanti mercati europei . Ed è proprio riguardo al nostro mercato che arrivano ...

MIUI 10 China Developer arriva su Xiaomi Mi Note 3 e Redmi Note 4X : Continua a crescere il numero di dispositivi per cui è disponibile MIUI 10 China Developer. Oggi tocca a Xiaomi Mi Note 3 e Redmi Note 4X. L'articolo MIUI 10 China Developer arriva su Xiaomi Mi Note 3 e Redmi Note 4X proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceverà Android 8.1 Oreo con EMUI 9.5 il 29 giugno in India : Dall'India arriva la notizia dell'imminente rilascio di Android 8.1 Oreo con MIUI 9.5 per lo Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceverà Android 8.1 Oreo con EMUI 9.5 il 29 giugno in India proviene da TuttoAndroid.