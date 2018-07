Windows Mixed Reality | basterà solo un cavo USB-C per il collegamento

surface-phone

(Di mercoledì 18 luglio 2018)è una piattaforma lanciata da Microsoft che rappresenta l’entrata dell’azienda nel mercato dei visori di realtà virtuale e aumentata sia in ambito business che in quello consumer con il gaming. Tuttavia, così come i dispositivi della concorrenza,non è certamente esente da difetti e uno in particolare riguarda l’aspetto hardware: affinchè l’utente possa utilizzare un visore VR tramite il proprio PC10 è necessario realizzare una combinazione alquanto ingombrante di cavi e porte che comprende HDMI e USB-C. Questo inconveniente e grande difetto della realtà virtuale a breve potrà essere considerato come appartenente al passato in quanto quest’oggi, un nuovo consorzio guidato da NVIDIA, Oculus, Valve, AMD e Microsoft, ha presentato la tecnologia VirtualLink; si tratta di uno standard aperto che consentirá ...