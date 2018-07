Wind Summer Festival | terza puntata | scaletta | cantanti e tutte le anticipazioni

Wind Summer FESTIVAL : giovedì 19 luglio la terza puntata in onda in prima serata su Canale 5 : Domani, giovedì 19 luglio, andrà in onda in prima serata su Canale 5 – e in contemporanea su Radio 105 – la terza puntata del WIND SUMMER FESTIVAL, l’imperdibile appuntamento con la musica dell’estate. A condurre la serata ILARY BLASI insieme a RUDY ZERBI e DANIELE BATTAGLIA. Questi gli artisti che vedremo esibirsi sul palco durante la terza puntata: Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Luca Carboni e Lo Stato Sociale, Alice Merton, Ghali, Max ...

Wind Summer Festival 2018 - scaletta e cantanti del 19 luglio : Nuova puntata del Wind Summer Festival 2018 su Canale 5: scopriamo la scaletta e i cantanti protagonisti della terza puntata del 19 luglio 2018 La musica dell’estate torna protagonista su Canale 5 con il Wind Summer Festival 2018. Nella splendida cornice di Piazza del Popolo a Roma, Ilary Blasi presenterà tutti i cantanti protagonisti della terza puntata della kermesse canora dell’estate di Mediaset. Ecco la scaletta e i cantanti ...

Seconda puntata del Wind Summer Festival : Piazza del Popolo gremita - ma gli ascolti faticano a decollare : Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la Seconda puntata del Wind Summer Festival, registrata il 24 Giugno (si è trattato in realtà della terza serata, pertanto la Seconda serata registrata in Piazza del Popolo a Roma il 23 giugno verrà trasmessa giovedì 19 luglio). Piazza del Popolo gremita da un pubblico più caloroso rispetto alla prima serata e che ha riservato dei veri e propri boati alla maggioranza degli artisti presenti sul palco. ...

Ascolti tv - Don Matteo in replica batte il Wind Summer Festival : La replica della puntata di “Don Matteo 10” su Rai1 vince il prime time del 12 luglio con 2.559.000 telespettatori e uno share del 14.3% . Ascolti tv prime time Su Canale5, la seconda puntata del Wind Summer Festival ha raccolto 2.274.000 telespettatori pari al 13.6% di share. Nei dettagli della prima serata su Rai2 il film “Escape plan-Fuga dall’inferno” ha segnato 1.652.000 spettatori con l’8,7 %di share, ...

Wind Summer Festival - il balletto sexy di Ilary : Ilary Blasi si conferma sempre più conduttrice bella, brava e spigliata. In grado di tenere perfettamente il palco e di divertire e divertirsi con gli ospiti. Che si tratti di un vocalizzo con Emma Marrone o di improvvisare un balletto sexy con l’ospite internazionale di turno. Per la seconda puntata del Wind Summer Festival, la Blasi ha fatto di nuovo centro. Sia in fatto di look, presentandosi fasciata da un abito aderente color carne, ...

Ascolti tv - Wind Summer Festival in calo : battuto di poco da Don Matteo : Ascolti tv, giovedì 12 luglio 2018: Don Matteo batte di poco Wind Summer Festival Nella prima serata di ieri, la puntata di Don Matteo 10 ha battuto di poco Wind Summer Festival. Il noto programma musicale condotto da Ilary Blasi, con la collaborazione di Daniele Battaglia e Rudy Zerbi, ha registrato 2.274.000 di telespettatori con […] L'articolo Ascolti tv, Wind Summer Festival in calo: battuto di poco da Don Matteo proviene da Gossip e ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs Wind Summer Festival | Dati Auditel 12 luglio 2018 : Dopo la prima puntata, che non pare aver portato a casa i risultati sperati, cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 12 luglio 2018, in merito al secondo appuntamento con il Wind Summer Festival? Quanti telespettatori ha intrattenuto la trasmissione musicale dell’estate condotta da Ilary Blasi e Rudy Zerbi? Come è andata, invece, la replica della fiction Don Matteo con l’accoppiata vincente composta da Terence Hill e Nino Frassica? Ecco ...

Wind Summer Festival 2018/ Seconda puntata : Quentin 40 ha vinto la gara giovani - Irama folla in delirio : Anche la Seconda puntata del Wind Summer Festival 2018 è stata a dir poco esplosiva, con tanti ospiti e cantanti di grido. Tra i più acclamati il talento di Amici, Irama.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 04:15:00 GMT)

Lele tra i Giovani al Wind Summer Festival 2018 : scoppia la polemica : Perché Lele Esposito di Amici era in gara tra i Giovani al Wind Summer Festival 2018 Lele Esposito di Amici è tornato in tv. Il cantante napoletano è stato protagonista della seconda puntata del Wind Summer Festival 2018. Ma l’artista è stato inserito nella gara dei Giovani e non nella sezione Big. Tra l’altro Lele […] L'articolo Lele tra i Giovani al Wind Summer Festival 2018: scoppia la polemica proviene da Gossip e Tv.

MARIO BIONDI/ Video - "Smooth Operator è una canzone che mi porto addosso da anni" (Wind Summer Festival 2018) : MARIO BIONDI, il noto cantante torna con il suo nuovo singolo "Smooth Operator" per la quale lui stesso sottolinea "Credo che meriti una grandissima vita". (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 00:38:00 GMT)

LELE/ Protagonista della gara dedicata ai giovani : secondo classificato (Wind Summer Festival 2018) : LELE, il ragazzo ha fatto davvero molta strada dopo Amici di Maria De Filippi. L'esperienza a Canale 5 però gli ha cambiato per sempre la vita e ha aperto la carriera. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 00:36:00 GMT)

BIANCA ATZEI/ L'isola dei Famosi e Jonathan Kashianian : "Soddisfatta di me stessa" (Wind Summer Festival) : BIANCA ATZEI, torna in televisione per cantare dopo la lunga e gratificante esperienza a L'isola dei Famosi. Si sarà ripresa dalla fine della storia con Max Biaggi? (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 00:34:00 GMT)

MERK & KREMONT/ Video - la loro "Hands up" fa ballare tutti (Wind Summer Festival 2018) : MERK & KREMONT, grande successo con il nuovo singolo "Hands up". I due producer italiani hanno lanciato il brano lo scorso aprile all'ingresso nella dance. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 00:32:00 GMT)