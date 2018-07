Will Smith | vacanza social in Costiera Amalfitana

ALI'/ Su iris il film con Will Smith e Jamie Foxx (oggi - 16 luglio 2018) : Alì, il film drammatico in onda su iris oggi, lunedì 16 luglio 2018. Nel cast: Jon Voight, Jamie Foxx e Jeffrey Wright, alla regia Michael Mann. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 10:17:00 GMT)

Alì film 16 luglio 2018 : Will Smith ripercorre la carriera del mito della boxe : Proprio l'attore Will Smith e l'ex campione del mondo di boxe Lennox Lewis, insieme altre sei persone hanno portato la bara del figlio più noto della cittadina del Kentucky, nato nel 1942 a ...

Will Smith - da Sette anime a CR7 : 'Cristiano Ronaldo ha un gusto impeccabile' : Da "Sette anime" a CR7. Will Smith, artista poliedrico, cantante e attore, è in grado di parlare di qualsiasi argomento. Anche di calcio, che nei suoi Stati Uniti non è proprio lo sport nazionale. Insieme a Nicky Jam e Era Istrefi interpreta "Live it up", l'inno ufficiale della Coppa del Mondo, che abbiamo sentito più o meno ogni giorno tra una partita e l'altra. Nel pomeriggio ...

Mondiali Russia 2018 – Will Smith alla cerimonia di chiusura : il commento su Cristiano Ronaldo è sorprendente : Will Smith elogia Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa dei Mondiali di Russia 2018 Will Smith è stato protagonista oggi di una conferenza stampa ai Mondiali di Russia 2018. L’attore americano prenderà parte alla cerimonia di chiusura della competizione iridata e, oggi, ha detto la sua anche su Cristiano Ronaldo. L’uomo più chiacchierato del momento, dato il suo trasferimento dal Real Madrid alla Juventus, ha ricevuto oggi ...

Will Smith ha vinto la “In My Feelings” challenge di Drake con un video epico : Anche il rapper è d'accordo The post Will Smith ha vinto la “In My Feelings” challenge di Drake con un video epico appeared first on News Mtv Italia.

Wimbledon 2018 : Serena Williams a un passo dalla leggenda! Battere Kerber per il record di Slam - Smith Court nel mirino : Serena Williams è a una sola vittoria dal mito. Il fenomeno statunitense, icona indiscussa del tennis moderno, si è qualificata alla Finale di Wimbledon 2018 e sabato 14 luglio giocherà contro Angelique Kerber in una partita che potrebbe fare la storia di questo sport. L’ex numero 1 al mondo, infatti, insegue il 24esimo Slam della carriera: sconfiggendo la tedesca, che non scenderà in campo come vittima sacrificale nella rivincita ...

La casa su ruote più grande e lussuosa di sempre? Il motorhome di Will Smith a due piani [FOTO e VIDEO] : Trasformabile in un’unità abitativa a due piani dotata di ogni lusso, il motorhome dell’attore americano è stato acquistato ad una cifra stratosferica Con l’arrivo dell’estate sale la voglia di viaggi e di Camper, infatti sempre più persone in Italia scelgono questo pratico ed originale mezzo di trasporto per passare le proprie vacanze in maniera itinerante senza rinunciare a confort e comodità. La scelta dei camper è davvero vasta e c’è un ...

Will Smith ha cantato l’inno dei Mondiali di Calcio 2018 : ascolta “Live It Up” : Insieme a lui anche Nicky Jam e Era Istrefi The post Will Smith ha cantato l’inno dei Mondiali di Calcio 2018: ascolta “Live It Up” appeared first on News Mtv Italia.

Russia 2018 : Will Smith canta alla chiusura : Will Smith sarà uno degli interpreti della canzone ufficiale del mondiale Fifa 2018 dal titolo “Live it up”. Lo ha reso noto l’ente mondiale del calcio con un comunicato. La canzone è stata prodotta dal DJ e compositore Diplo. Insieme alla stella di Hollywood, anche Nicky Jam e Era Istrefi si esibiranno in occasione della finale, che si terrà il 15 luglio nello stadio Luzhniki di Mosca. Il lancio di “Live it Up” è ...

Mondiali 2018 : è Will Smith a cantare l’inno : Si chiama Live it up e, a giudicare dal primo ascolto, sembra avere tutte le carte in regola per diventare l’inno che ricorderemo, la canzone che balleremo. Si tratta del brano ufficiale dei Mondiali di calcio 2018 che, dopo Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte, punta tutto sul portoricano Nicky Jam, sulla kosovara Ira Estrefi e, dulcis in fundo, su Will Smith, attore e rapper, quattro Grammy e videoclip da milioni di ...

Mondiali : Will Smith canta alla chiusura : ANSA, - MOSCA, 24 MAG - Will Smith sarà uno degli interpreti della canzone ufficiale del mondiale Fifa 2018 dal titolo "Live it up". Lo ha reso noto l'ente mondiale del calcio con un comunicato. La ...

Mondiali Russia 2018 - Will Smith e Nicky Jam canteranno la canzone ufficiale : Russia 2018... ci siamo! Da mesi ormai ci sono qualificate e gironi e, pian piano, stanno arrivando tutte le convocazioni ufficiali. Ci sono squadre e calciatori, come ogni Mondiale che si rispetti ...