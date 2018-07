Wall Street viaggia a due colori

Samsung Galaxy X si piegherà a portafoglio - lo conferma il Wall Street Journal : Secondo quanto afferma il Wall Street Journa, Samsung Galaxy X sarà uno smartphone che si piegherà come un portafoglio, con schermo da 7 pollici. L'articolo Samsung Galaxy X si piegherà a portafoglio, lo conferma il Wall Street Journal proviene da TuttoAndroid.

Netflix - meno abbonati delle attese : affonda a Wall Street/ Cresce la concorrenza di Apple - Amazon e YouTube : Netflix in calo: meno abbonati delle attesa e affonda al -14% a Wall Street. Ultime notizie, Cresce la concorrenza di Apple, Amazon e YouTube: le prossime mosse del colosso streaming(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 17:07:00 GMT)

Google - dopo la maxi multa il titolo regge a Wall Street : Lieve calo a Wall Street per il titolo Alphabet, la holding cui fa capo Google. Al colosso statunitense è stata comminata una maxi multa da 4,3 miliardi di euro per abuso di posizione dominante da ...

Wall Street apre con lievi ribassi : Si attende per oggi il rapporto sullo stato di salute dell'economia USA da parte della FED, Beige Book, . Sul fronte macroeconomico, crollo per il mercato edilizio USA , mentre nel pomeriggio è ...

Wall Street non trova gli spunti giusti per salire ancora : Due ore prima della chiusura di Wall Street si guarderà al Beige Book, il tradizionale rapporto della Fed sullo stato di salute dell'economia a stelle e strisce. Sul fronte valutario il dollaro è in ...

Amazon : sale a Wall Street - +1 - 42% con balzo vendite Prime Day : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Netflix - risultati sotto attese nel secondo trimestre. Crolla il titolo a Wall Street : Teleborsa, - Nonostante la forte crescita rispetto all'anno passato, i risultati di Netflix nel secondo trimestre del 2018 non soddisfano le previsioni del mercato. La piattaforma streaming registra ...

Wall Street : apertura piatta per il Dow Jones - Netflix - -13% - pesa su Nasdaq : Sempre oggi il mercato guarda da vicino il presidente della Fed, Jerome Powell, che alle 10 , le 16 in Italia, presentera' il rapporto sulla politica monetaria alla commissione Bancaria del Senato. ...

Poco mossa la borsa di Wall Street : Nessuna variazione significativa per il listino USA , dopo il tanto atteso vertice Trump - Putin . L'indice Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 25.037,36 punti ; sulla stessa linea l' S&P-...

in edicola il numero di luglio/agosto di Wall Street Italia : in edicola il numero di luglio/agosto di Wall Street Italia il mensile di economia, consulenza finanziaria e lifestyle. Questo mese il servizio di copertina è dedicato a Banca Mediolanum . Vittorio Gaudio, responsabile della Direzione asset private & wealth management ...

Il petrolio mette il freno a Wall Street. Indici invariati : ... dopo la giornata negativa dell'Asia, con Tokyo rimasta chiusa per festività,, in scia alla pubblicazione dei dati sul Pil di Pechino che hanno confermato la frenata dell'economia della Cina. ...

Borsa : Wall Street apre debole : ANSA, - NEW YORK, 16 LUG - Apertura debole per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,05% a 25.036,25 punti, il Nasdaq avanza dello 0,03% a 7.827,76 punti mentre lo S&P 500 perde lo 0,02% a 2.801,01 ...

Come hanno fatto gli algoritmi a diventare i 'lupi' di Wall Street : Gli algoritmi sono diventati i signori della finanza globale. Ecco Come hanno sostituito l'uomo nelle contrattazioni e Come difendere i propri investimenti