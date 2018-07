Wall Street non trova gli spunti giusti per salire ancora

Amazon : sale a Wall Street - +1 - 42% con balzo vendite Prime Day : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Netflix - risultati sotto attese nel secondo trimestre. Crolla il titolo a Wall Street : Teleborsa, - Nonostante la forte crescita rispetto all'anno passato, i risultati di Netflix nel secondo trimestre del 2018 non soddisfano le previsioni del mercato. La piattaforma streaming registra ...

Wall Street : apertura piatta per il Dow Jones - Netflix - -13% - pesa su Nasdaq : Sempre oggi il mercato guarda da vicino il presidente della Fed, Jerome Powell, che alle 10 , le 16 in Italia, presentera' il rapporto sulla politica monetaria alla commissione Bancaria del Senato. ...

Poco mossa la borsa di Wall Street : Nessuna variazione significativa per il listino USA , dopo il tanto atteso vertice Trump - Putin . L'indice Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 25.037,36 punti ; sulla stessa linea l' S&P-...

Il petrolio mette il freno a Wall Street. Indici invariati : ... dopo la giornata negativa dell'Asia, con Tokyo rimasta chiusa per festività,, in scia alla pubblicazione dei dati sul Pil di Pechino che hanno confermato la frenata dell'economia della Cina. ...

Borsa : Wall Street apre debole : ANSA, - NEW YORK, 16 LUG - Apertura debole per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,05% a 25.036,25 punti, il Nasdaq avanza dello 0,03% a 7.827,76 punti mentre lo S&P 500 perde lo 0,02% a 2.801,01 ...

Come hanno fatto gli algoritmi a diventare i 'lupi' di Wall Street : Gli algoritmi sono diventati i signori della finanza globale. Ecco Come hanno sostituito l'uomo nelle contrattazioni e Come difendere i propri investimenti

Come hanno fatto gli algoritmi a diventare i “lupi” di Wall Street : Leonardo DiCaprio, The Wolf of Wall Street Decine e decine di uomini che compulsano i computer e osservano con ansia l’andamento delle azioni, che urlano al telefono e si sbracciano forsennatamente, facendo gesti incomprensibili, o che si disperano con le mani tra i capelli durante le varie “giornate nere” che si succedono nel corso dell’anno. Quando pensiamo ai giochi della finanza mondiale, a Wall Street o a Piazza Affari, sono queste le scene ...

Il bilancio di Citigroup non convince : titolo a picco a Wall Street : Teleborsa, - La crescita degli utili non basta a Citigroup, in forte calo a Wall Street nel giorno della presentazione del bilancio. La big bank americana ha chiuso il secondo trimestre con profitti ...

Parte la stagione degli utili - ma Wall Street resta al palo : Nel pomeriggio è prevista la pubblicazione del rapporto semestrale sulla politica monetaria della Fed. In agenda un discorso di Neel Kashkari, presidente della Fed di Minneapolis, oltre al quale ...

L'It spinge Wall Street e il Nasdaq supera quota 7.800 punti : ..., confermando l'allontanarsi dei timori sulla guerra commerciale di Donald Trump, grazie alla possibile ripresa dei negoziati tra Washington e Pechino, e le positive indicazioni sull'economia a ...

Wall Street : Papa Jhon's in grande spolvero : In netto rialzo il titolo Papa Jhon's dopo che il suo fondatore e presidente John Schnatter ha annunciato di aver lasciato il gruppo.