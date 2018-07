Vuoi partecipare alle nozze di Eugenie di York?

vanityfair

: RT @itamusicexport: Hai una band/sei un artista e vuoi fare application per qualche #showcase festival internazionale? Ecco un tutorial che… - GiulianoToffol : RT @itamusicexport: Hai una band/sei un artista e vuoi fare application per qualche #showcase festival internazionale? Ecco un tutorial che… - soniacolpo : RT @soniacolpo: @MARYANCURBELO @poupouch48 @Ghiovanela @Keith1Chill @mrtom101 @Lizbethfeelings @rkmeeks7 @BrendaFlournoy1 @JAIMON777 @MrSmi… - abbracciodemi : RT @GODSWOM4N: INSTAGRAM ?? FOLLOW TRICK vuoi aumentare i tuoi seguaci su Instagram? RITWITTA questo tweet e COMMENTA con il tuo nick @,… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) A tre mesi dal’altro royal wedding del 2018, quello didie Jack Brooksbank, che sarà celebrato il prossimo 12 ottobre, emerge qualche dettaglio in più su una cerimonia ancora top secret. Che sarà a Windsor era già cosa nota, così come il fatto che gli sposi avrebbero voluto celebrare a settembre e che poi hanno dovuto piegarsi agli impegni dei cugini di lei e a quelli di Sua Maestà, che subito dopo l’estate proprio non avrebbero potuto esserci. Fissato un giorno che mette d’accordo tutti (anche le famiglie reali hanno i loro piccoli fastidi organizzativi), è tempo di inviti. E su questo fronte di certo la secondogenita del principe Andrea e di Sara Ferguson almeno un’idea l’ha presa in prestito da Harry:saranno presenti anche persone comuni, 1200 ospiti, come comunicato da casa Windsor. Chi vorrà vedere da vicino gli sposi e gli ...