VS | auto nella scarpata a Nendaz | morto 12enne

Scontro tra auto nella notte : due morti. Grave la moglie di una delle vittime - feriti anche i figli di 10 e 8 anni : di Federica Sabato E' di due vittime e di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto nella notte sulla strada che da Surbo porta a Torre Rinalda . Due auto, per cause ancora tutte da chiarire,...

Lecce - dcontro tra auto nella notte : due morti. Grave la moglie di una delle vittime - feriti anche i figli di 10 e 8 anni : E' di due vittime e di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto nella notte sulla strada che da Surbo porta a Torre Rinalda . Due auto, per cause ancora tutte da chiarire, si sono scontrate:...

Per l’autopsia nessun malore : Sara è annegata nella piscina Video|La ricostruzione : L’ematoma sulla coscia della ragazzina potrebbe essere stato causato dall’impatto con il bocchettone di aspirazione. Sparito il coperchio dell’ìmpianto sotto accusa

Luccautori - premio Racconti nella rete protagonista su Rai3 : Sabato prossimo , 14 luglio, alle 7,30 su Rai Tre Toscana andrà in onda un lungo servizio dedicato alla prossima edizione del festival LuccAutori, in programma a Lucca dal 21 settembre al 7 ottobre. ...

Bacoli - perde il controllo dell'auto e si ribalta : morto nella notte 22enne napoletano : Un drammatico incidente è avvenuto la scorsa notte in via Cuma, lungo la strada principale della frazione di periferia. Un ragazzo di 22 anni, Antonio Sommella, ha perso la vita per le gravi lesioni ...

Perde il controllo dell'auto e si ribalta : morto nella notte 22enne napoletano : BACOLI - Un drammatico incidente è avvenuto la scorsa notte in via Cuma, lungo la strada principale della frazione di periferia. Un ragazzo di 22 anni, Antonio Sommella, ha perso la vita per le gravi ...

Maxi incendio nella notte in un parcheggio a Catanzaro - 6 le auto coinvolte : avviate indagini : Catanzaro " Maxi incendio nella notte in un parcheggio a Catanzaro, nel quartiere Gagliano. Sei delle diverse auto parcheggiate nell'area tra via per Gimigliano e via F. Scerbo, sono state interessate ...

ILIAD - aumentano a 138 gli impianti autorizzati nella città metropolitana di Milano : ILIAD, aumrnta a 138 impianti autorizzati nella città metropolitana di Milano ILIAD, aumentano a 138 gli impianti autorizzati nella città metropolitana di Milano ILIAD ha avuto una vera e propria ...

Fontanella - moto contro auto Perde la vita 61enne di Calcio : Il bicchiere va visto sempre mezzo pieno, perché è l'ottimismo che fa crescere l'economia. Però diciamolo: l'affluenza in centro, ieri sera, per la serata di «shopping in una notte di mezza estate», ...

Favria - in 400 per l'addio a Zabena - morto annegato nella sua auto : Commozione nella chiesa parrocchiale. Il parroco ha invitato a pregare per Guido un uomo semplice che mancherà a tutti noi

Giappone - giustiziati gli autori della strage col gas sarin nella metro di Tokyo nel 1995 : Shoko Asahara, fondatore e leader del culto Aim Shinrikyo, responsabile degli attacchi compiuti nella metropolitana di Tokyo nel 1995 col gas sarin, è stato giustiziato lo scorso venerdì, tramite impiccagione.Il 63enne Asahara, il cui vero nome era Chizuo Matsumoto, è il primo ad essere giustiziato di 13 persone, legate a una serie di crimini commessi dal culto della "Verità suprema" che idealizzava la fine del ...

auto - il Casarano Team impegnato nella quinta edizione del Rally Valli della Carnia : Il Casarano Rally Team torna sui campi di gara per un fine settimana che la vedrà impegnata al 5°Rally Valli della Carnia Dopo le ottime prestazioni colte al Rally del Salento e al ValPista Rally Experience, la Scuderia Automobilistica Casarano Rally Team torna sui campi di gara per un fine settimana che la vedrà impegnata sia al 5°Rally Valli della Carnia che al 2°Formula Challenge Magna Grecia. Uno schieramento quello che si appresta a ...

Tir finsice nella scarpata e travolge le auto : 4 morti. Distrutta un'intera famiglia : Quattro persone sono morte in un incidente stradale alle 10 di questa mattina ad Albano Sant'Alessandro , sulla statale 42 del Tonale in provincia di Bergamo . Sul posto tre ambulanze e l'elicottero ...

Tir finsice nella scarpata e travolge le auto : 4 morti : Quattro persone sono morte in un incidente stradale alle 10 di questa mattina ad Albano Sant'Alessandro, sulla statale 42 del Tonale in provincia di Bergamo: l'intervento dei mezzi di...