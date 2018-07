Volkswagen T-Roc | debutta in Italia la richiestissima motorizzazione 1 6 TDI FOTO e

sportfair

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Sul crossover compatto Born Confident arriva il Turbodiesel 1.6 TDI SCR da 115 CV offerto con un’incredibile promozione A sei mesi dal lancio, il primo crossover compatto della marcasta già scalando rapidamente la classifica dei modelli più venduti del suo segmento, grazie al suo design unico e alle tecnologie innovative di cui è dotato. Ora l’offerta dellaT-Roc si allarga ulteriormente con un motore molto atteso e ideale per il modello, perché capace di unire prestazioni brillanti a bassi consumi e costi di gestione ridotti: il 1.6 TDI SCR da 115 CV. La T-Roc 1.6 TDI SCR1 si può avere in promozione da 25.500 Euro o con la formula Progetto Valore(PVV) a partire da 199 Euro al mese. Il 1.6 TDI dellaè tra i motori più apprezzati dai Clientini, in particolare nel segmento delle auto compatte, tanto da rappresentare circa il 40% ...