quattroruote

: Volkswagen - Sulla T-Roc arriva anche il 1.6 TDI da 115 CV - dinoadduci : Volkswagen - Sulla T-Roc arriva anche il 1.6 TDI da 115 CV - quattroruote : Sulla #Volkswagen T-Roc arriva anche il 1.6 TDI da 115 CV, in listino da 25.500 euro - smauri67 : @IliadItalia L'Iliad corner di via Larga 5-13 di Bologna dove si trova esattamente? Nel luogo indicato sulla mappa… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Laamplia lofferta commerciale della T-Roc introducendo a listino la motorizzazione 1.6 TDI dotata di catalizzatore SCR, accreditata di 115 CV e 250 Nm. Il quattro cilindri turbodiesel, abbinato alla trasmissione manuale a sei rapporti, consente alla T-Roc di accelerare da 0 a 100 km/h in 10,9 secondi e raggiungere una velocità massima di 187 km/h, con un consumo nel ciclo combinato pari a 4,4 litri/100 km. La nuova variante è proposta in promozione a partire da 25.500 euro, che diventano 199 euro al mese nel caso in cui si opti per la formula di finanziamento. La gamma italiana. La crossover tedesca è ora disponibile in due allestimenti ( Style e Advanced) e quattro motorizzazioni: 1.6 TDI SCR da 115 CV, 2.0 TDI 4Motion da 150 CV, 1.0 TSI da 115 CV e 1.5 TSI 150 CV con gestione attiva dei cilindri. La trasmissione è affidata allautomatico ...